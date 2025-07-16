Дикие скалы, лазурный бухты и очарование традиций: этот остров называют последним секретом Эгейского моря

Хотите отдохнуть на греческом острове без толп туристов и ощущения массового курорта? Забудьте на время о шумных Кикладах. Настоящее открытие — на юго-востоке страны, среди диких пейзажей и живых традиций. Речь идёт о Карпатосе — именно его в прошлом году британская Evening Standard включила в список лучших европейских направлений для отдыха. А в 2025 году остров вновь на слуху: его рекомендуют даже скандинавские тревел-издания.
Карпатос — это больше, чем просто пляжи и тёплое море. Это место, где можно прикоснуться к настоящей, нетронутой Греции.
В 2024 году сразу несколько уважаемых изданий обратили внимание на этот небольшой остров:
"Если вы хотите испытать греческий остров, который остаётся спокойным, аутентичным и полным эмоций, настоятельно рекомендуем Карпатос", — говорится в публикации Freedom Travel.
Да, Греция — это не только Санторини и Миконос. И Карпатос — лучшее тому подтверждение. Люди всё чаще ищут места, где можно отдохнуть от суеты, отключиться от соцсетей и почувствовать настоящую жизнь. И именно в таких местах, как Карпатос, рождаются самые яркие впечатления от путешествий.
О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.
Аутентичность (др.-греч. αὐθεντικός — подлинный) относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности.
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