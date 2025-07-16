Дикие скалы, лазурный бухты и очарование традиций: этот остров называют последним секретом Эгейского моря

Греческий остров Карпатос вошёл в топ направлений Европы по данным Freedom Travel

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите отдохнуть на греческом острове без толп туристов и ощущения массового курорта? Забудьте на время о шумных Кикладах. Настоящее открытие — на юго-востоке страны, среди диких пейзажей и живых традиций. Речь идёт о Карпатосе — именно его в прошлом году британская Evening Standard включила в список лучших европейских направлений для отдыха. А в 2025 году остров вновь на слуху: его рекомендуют даже скандинавские тревел-издания.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosa-Maria Rinkl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Карпатос

Что делает Карпатос особенным

Карпатос — это больше, чем просто пляжи и тёплое море. Это место, где можно прикоснуться к настоящей, нетронутой Греции.

Остров находится между Родосом и Критом, сохранив свой уникальный характер.

Здесь живут люди, которые всё ещё носят традиционные наряды и говорят на местном диалекте.

В деревушках время будто замерло: особенно в горной Олимбос, где до сих пор чтут обычаи, передающиеся из поколения в поколение.

Почему о Карпатосе снова заговорили

В 2024 году сразу несколько уважаемых изданий обратили внимание на этот небольшой остров:

Evening Standard назвала Карпатос одним из лучших европейских направлений года.

The Guardian отметил остров как одно из самых недооценённых мест Европы, упомянув пляж Сария — "дикий, незабываемый, почти нереальный".

Шведский портал Freedom Travel добавил Карпатос в семёрку уникальных мест Европы, которые стоит посетить в 2025 году.

"Если вы хотите испытать греческий остров, который остаётся спокойным, аутентичным и полным эмоций, настоятельно рекомендуем Карпатос", — говорится в публикации Freedom Travel.

Что вас ждёт на Карпатосе

Потрясающая природа: резкие горные склоны, бухты с бирюзовой водой, нетронутые леса.

Идеальные пляжи: как для тех, кто ищет уединение, так и для любителей подводного плавания.

Культура и традиции: летом по всему острову проходят традиционные праздники, где можно услышать живую музыку и попробовать местные блюда.

Активный отдых: прогулки по горам, поездки на лодках, экскурсии к близлежащему островку Сария.

Не только Киклады и Санторини

Да, Греция — это не только Санторини и Миконос. И Карпатос — лучшее тому подтверждение. Люди всё чаще ищут места, где можно отдохнуть от суеты, отключиться от соцсетей и почувствовать настоящую жизнь. И именно в таких местах, как Карпатос, рождаются самые яркие впечатления от путешествий.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.



Аутентичность (др.-греч. αὐθεντικός — подлинный) относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности.

