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Россияне теперь могут отдыхать в Омане без визы: что важно знать перед поездкой?

Долгожданный безвизовый отпуск: Мьянма продлила режим до 2026 года
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Туризм

Две курортные страны упростили правила въезда для россиян. С 18 июля начнет соглашение между РФ и Оманом о взаимной отмене виз.

Пляж Унаватуна, Шри-Ланка
Фото: commons.wikimedia.org by Ruchira159, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж Унаватуна, Шри-Ланка

Срок безвизового пребывания в этой стране для россиян — до 30 дней. Время пути — 6 часов. Билеты на осень стоят от 33 тысяч рублей на человека (туда — обратно, без багажа).

Страна в Юго-Восточной Азии Мьянма тоже продлила безвизовый режим для россиян. Он действует до конца июня 2026 года.

Без пограничных формальностей в Янгоне, Манадалае, среди пагод и на пляжах можно отдыхать до 30 дней, пишет KP. RU.

Уточнения

Ома́н (араб. عُمَان‎ [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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