Россияне теперь могут отдыхать в Омане без визы: что важно знать перед поездкой?

Две курортные страны упростили правила въезда для россиян. С 18 июля начнет соглашение между РФ и Оманом о взаимной отмене виз.
Срок безвизового пребывания в этой стране для россиян — до 30 дней. Время пути — 6 часов. Билеты на осень стоят от 33 тысяч рублей на человека (туда — обратно, без багажа).
Страна в Юго-Восточной Азии Мьянма тоже продлила безвизовый режим для россиян. Он действует до конца июня 2026 года.
Без пограничных формальностей в Янгоне, Манадалае, среди пагод и на пляжах можно отдыхать до 30 дней, пишет KP. RU.
Ома́н (араб. عُمَان [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.
Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?