Подводная ночь: как музей превратил субмарину в отель

В городе Манитовок (штат Висконсин) Морской музей предлагает уникальную возможность: спуститься по лестнице в USS Cobia, субмарину ВМС США, известной со времен Второй мировой войны.
Особенность этого музея — возможность остаться на ночь.
Программа "Sub Bnb" позволяет забронировать место на USS Cobia через Airbnb и провести ночь в тех же каютах, где когда-то отдыхали подводники.
До пандемии музей принимал большие группы, например, бойскаутов, но с началом COVID-19 переориентировался на индивидуальных посетителей и семьи. Услуга оказалась востребованной, и музей продолжает предлагать ночлег как большим, так и малым группам.
По словам директора музея Кевина Каллена, "Sub Bnb" стал выгодным решением для поддержания финансовой устойчивости.
Стоимость проживания начинается от 500 долларов за ночь, плюс плата за уборку и услуги Airbnb, что в сумме составляет 685 долларов, хотя цены могут варьироваться, пишет Business Insider.
Доходы от "Sub Bnb" направляются на поддержку музея.
"Просто оставаясь здесь, вы не только погружаетесь в аутентичную атмосферу, но и помогаете сохранить это место для будущих поколений", — подчеркнул Каллен.
Виско́нсин — штат США, находящийся на севере центральной части страны. Столицей штата является город Мадисон, крупнейшим городом — Милуоки.
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