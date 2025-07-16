Подводная ночь: как музей превратил субмарину в отель

Музей Манитовока предлагает ночёвку на субмарине времён Второй мировой

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В городе Манитовок (штат Висконсин) Морской музей предлагает уникальную возможность: спуститься по лестнице в USS Cobia, субмарину ВМС США, известной со времен Второй мировой войны.

Фото: commons.wikimedia.org by StefanTsingtauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ подводная лодка

Особенность этого музея — возможность остаться на ночь.

Программа "Sub Bnb" позволяет забронировать место на USS Cobia через Airbnb и провести ночь в тех же каютах, где когда-то отдыхали подводники.

До пандемии музей принимал большие группы, например, бойскаутов, но с началом COVID-19 переориентировался на индивидуальных посетителей и семьи. Услуга оказалась востребованной, и музей продолжает предлагать ночлег как большим, так и малым группам.

По словам директора музея Кевина Каллена, "Sub Bnb" стал выгодным решением для поддержания финансовой устойчивости.

Стоимость проживания начинается от 500 долларов за ночь, плюс плата за уборку и услуги Airbnb, что в сумме составляет 685 долларов, хотя цены могут варьироваться, пишет Business Insider.

Доходы от "Sub Bnb" направляются на поддержку музея.

"Просто оставаясь здесь, вы не только погружаетесь в аутентичную атмосферу, но и помогаете сохранить это место для будущих поколений", — подчеркнул Каллен.

Уточнения

Виско́нсин — штат США, находящийся на севере центральной части страны. Столицей штата является город Мадисон, крупнейшим городом — Милуоки.

