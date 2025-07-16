Там, где дома растут из скал: деревня, способная затмить все туристические открытки

Путешествие в Кастельвеккьо Кальвизио: деревня в Италии, где каждый дом — как каменное чудо

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Скрытый в сердце национального парка Гран-Сассо и Монти-делла-Лага, Кастельвеккьо Кальвизио словно ускользает от времени. Эта небольшая горная деревня на высоте более 1000 метров над уровнем моря насчитывает чуть более сотни жителей и остаётся одной из самых самобытных жемчужин итальянского региона Абруццо.

Фото: commons.wikimedia.org by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кастельвеккьо Кальвизио, Италия

Эллиптическая деревня-крепость

Что делает Кастельвеккьо Кальвизио уникальным? Его форма. Деревня построена в виде эллипса — крайне редкий формат для средневековых поселений. Узкие улочки, древние стены и дома, словно выросшие из горы, создают ощущение, будто вы попали в каменный лабиринт, упрятанный от внешнего мира.

Несмотря на сильные землетрясения (в том числе в 2009 году), это место по-прежнему живо. Здесь не сдаются: дома восстанавливаются, а туристы, жаждущие аутентичности, возвращаются снова и снова.

Как добраться: идеальный маршрут

Лучше всего отправиться на мотоцикле или автомобиле из Риети, двигаясь по шоссе SS17 в сторону Л'Акуилы. Затем — поворот на SP8 и прямая дорога к Кастельвеккьо Кальвизио.

Поездка займёт менее двух часов и подарит пейзажи, которые захочется фотографировать каждые пять минут.

Что посмотреть поблизости

Если решите задержаться в регионе, обязательно посетите:

Санто-Стефано-ди-Сессаньо — живописная деревня всего в 15 минутах езды.

Рокка Калашио — легендарный замок на вершине холма, знакомый по множеству фильмов.

Плато Кампо Императоре — будто сцена из спагетти-вестерна.

Тропа Италия КАИ — живописный маршрут, проходящий через деревню и ведущий к тайным уголкам парка Гран-Сассо.

Местная кухня: вкус гор

Небольшая численность жителей — не повод думать, что здесь не поесть вкусно. Блюда из чечевицы Санто-Стефано, жареный ягнёнок, выдержанные сыры и особая гордость деревни — чичеркия.

Этот старинный бобовый сорт похож на смесь нута и чечевицы. Ему даже посвящён отдельный праздник — Фестиваль чичеркии, который проходит во второе воскресенье августа.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), — область в Италии, расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Столица области Абруцци — город Л'Акуила. Наиболее значимым городом области является город Пескара, расположенный на берегу Адриатического моря.

