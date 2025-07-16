Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрорастущий, жаростойкий летний цветок: цитрусовая лантана
Герань-3 не спешит на фронт: почему дроны не участвуют в СВО
Как восстановить выученные команды у собаки — рекомендации кинологов
Эксперт предупреждает: редкое мытье волос опасно! Симптомы, на которые нужно обратить внимание
Польза арбуза для здоровья сердца при скачках сахара и гипергликемии
Кур-несушек не трогаем: крупные производители удерживают стабильные цены на яйца
HBO объявил дату премьеры сериала о Гарри Поттере
Как почистить клеммы аккумулятора за 15 минут — инструкция
Как приготовить идеальный бульон: советы, о которых не расскажут повара

Там, где дома растут из скал: деревня, способная затмить все туристические открытки

Путешествие в Кастельвеккьо Кальвизио: деревня в Италии, где каждый дом — как каменное чудо
2:20
Туризм

Скрытый в сердце национального парка Гран-Сассо и Монти-делла-Лага, Кастельвеккьо Кальвизио словно ускользает от времени. Эта небольшая горная деревня на высоте более 1000 метров над уровнем моря насчитывает чуть более сотни жителей и остаётся одной из самых самобытных жемчужин итальянского региона Абруццо.

Кастельвеккьо Кальвизио, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кастельвеккьо Кальвизио, Италия

Эллиптическая деревня-крепость

Что делает Кастельвеккьо Кальвизио уникальным? Его форма. Деревня построена в виде эллипса — крайне редкий формат для средневековых поселений. Узкие улочки, древние стены и дома, словно выросшие из горы, создают ощущение, будто вы попали в каменный лабиринт, упрятанный от внешнего мира.

Несмотря на сильные землетрясения (в том числе в 2009 году), это место по-прежнему живо. Здесь не сдаются: дома восстанавливаются, а туристы, жаждущие аутентичности, возвращаются снова и снова.

Как добраться: идеальный маршрут

Лучше всего отправиться на мотоцикле или автомобиле из Риети, двигаясь по шоссе SS17 в сторону Л'Акуилы. Затем — поворот на SP8 и прямая дорога к Кастельвеккьо Кальвизио.

Поездка займёт менее двух часов и подарит пейзажи, которые захочется фотографировать каждые пять минут.

Что посмотреть поблизости

Если решите задержаться в регионе, обязательно посетите:

  • Санто-Стефано-ди-Сессаньо — живописная деревня всего в 15 минутах езды.
  • Рокка Калашио — легендарный замок на вершине холма, знакомый по множеству фильмов.
  • Плато Кампо Императоре — будто сцена из спагетти-вестерна.
  • Тропа Италия КАИ — живописный маршрут, проходящий через деревню и ведущий к тайным уголкам парка Гран-Сассо.

Местная кухня: вкус гор

Небольшая численность жителей — не повод думать, что здесь не поесть вкусно. Блюда из чечевицы Санто-Стефано, жареный ягнёнок, выдержанные сыры и особая гордость деревни — чичеркия.

Этот старинный бобовый сорт похож на смесь нута и чечевицы. Ему даже посвящён отдельный праздник — Фестиваль чичеркии, который проходит во второе воскресенье августа.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), — область в Италии, расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Столица области Абруцци — город Л'Акуила. Наиболее значимым городом области является город Пескара, расположенный на берегу Адриатического моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Последние материалы
Миронов предложил поднимать пенсии каждые три месяца
В Екатеринбурге стартовали Царские дни: молитва за Россию и новомучеников
В Туркменистане предложили короновать президента Бердымухамедова
Биохакер Мария Молоствова: алкоголь ухудшает сон и память при обучении
Израиль нанес авиаудары по правительственным зданиям в Дамаске
Раскрыт секрет густых волос: 5 привычек, которые нужно изменить уже сегодня
Переговоры по Украине зашли в тупик: позиция США не устраивает никого
Как Украина обвела вокруг пальца европейских фермеров: шокирующая правда от Орбана
Как избавиться от муравьёв на кухне
Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за доступ через VPN
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.