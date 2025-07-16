Там, где дома растут из скал: деревня, способная затмить все туристические открытки

Скрытый в сердце национального парка Гран-Сассо и Монти-делла-Лага, Кастельвеккьо Кальвизио словно ускользает от времени. Эта небольшая горная деревня на высоте более 1000 метров над уровнем моря насчитывает чуть более сотни жителей и остаётся одной из самых самобытных жемчужин итальянского региона Абруццо.
Что делает Кастельвеккьо Кальвизио уникальным? Его форма. Деревня построена в виде эллипса — крайне редкий формат для средневековых поселений. Узкие улочки, древние стены и дома, словно выросшие из горы, создают ощущение, будто вы попали в каменный лабиринт, упрятанный от внешнего мира.
Несмотря на сильные землетрясения (в том числе в 2009 году), это место по-прежнему живо. Здесь не сдаются: дома восстанавливаются, а туристы, жаждущие аутентичности, возвращаются снова и снова.
Лучше всего отправиться на мотоцикле или автомобиле из Риети, двигаясь по шоссе SS17 в сторону Л'Акуилы. Затем — поворот на SP8 и прямая дорога к Кастельвеккьо Кальвизио.
Поездка займёт менее двух часов и подарит пейзажи, которые захочется фотографировать каждые пять минут.
Если решите задержаться в регионе, обязательно посетите:
Небольшая численность жителей — не повод думать, что здесь не поесть вкусно. Блюда из чечевицы Санто-Стефано, жареный ягнёнок, выдержанные сыры и особая гордость деревни — чичеркия.
Этот старинный бобовый сорт похож на смесь нута и чечевицы. Ему даже посвящён отдельный праздник — Фестиваль чичеркии, который проходит во второе воскресенье августа.
Абру́цци (итал. Abruzzi), — область в Италии, расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Столица области Абруцци — город Л'Акуила. Наиболее значимым городом области является город Пескара, расположенный на берегу Адриатического моря.
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