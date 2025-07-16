Запретный вопрос: голландский блогер узнал, что скрывают российские женщины и что будет, если об этом спросить

Голландский блогер объяснил, почему в России не стоит спрашивать о возрасте

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Живущий в России голландский тревел-блогер, автор популярного блога "Голландец в России" на платформе "Дзен", поделился своими наблюдениями о культурных различиях между Россией и Нидерландами, касающихся отношения к возрасту. По его мнению, в России эта тема является куда более деликатной, чем на его родине.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Terekhov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка

Европеец заметил, что многие российские женщины склонны скрывать свой возраст и прямое выяснение этой информации может вызвать неловкость.

"Многие девушки стараются прятать свой возраст. И самый страшный вопрос, который нельзя задавать девушкам в России: "Сколько вам лет?" — пояснил он.

Он добавил, что в ответ на такой вопрос часто можно услышать встречный: "А сколько ты думаешь?" В такой ситуации, по совету блогера, мужчине следует назвать цифру, которая как минимум на десять лет меньше его реального предположения.

В отличие от российских реалий, голландец отметил, что в его родной стране женщины, как правило, не стесняются своего возраста и даже относятся к нему с юмором.

"У нас даже фраза есть: "Старение — это не потеря времени, это приобретение опыта", — поделился он, подчёркивая позитивное отношение к процессу взросления.

Стоит отметить, что это не первое наблюдение блогера о российских реалиях. Ранее он рассказывал о привычках, которые приобрёл после переезда в Россию, в частности, о повышенном внимании к срокам годности и составу продуктов.

Уточнения

Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], , официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов, Koninkrijk der Nederlanden; разг. Голла́ндия, Holland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

