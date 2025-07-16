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Как не потерять смартфон в аэропорту: 5 простых правил спасут вас от кражи!

Сотрудники службы досмотра предупреждают: этот предмет крадут чаще всего при досмотре
1:45
Туризм

Когда вы проходите досмотр в аэропорту, вы, скорее всего, заняты мыслями о жидкости в прозрачных пакетах, ноутбуке или ремне. Но есть одна деталь, о которой забывают даже опытные путешественники — и это может обернуться потерей самого важного устройства в дороге.

Аэропорт Мюнхена
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_025.JPG by Attribution ShareAlike
Аэропорт Мюнхена

Что не стоит делать на контроле безопасности

Мобильный телефон — одно из самых часто теряемых (или украденных) устройств в аэропортах.

Как объяснил один из агентов службы безопасности, "это самый быстрый способ лишиться телефона", если вы просто кладёте его в отдельный лоток.

В суматохе, длинных очередях и моменте, когда все сосредоточены на ботинках или ноутбуках, именно смартфоны чаще всего остаются без присмотра.

Как правильно защитить телефон

Сотрудники службы досмотра просят опустошить карманы — и это может создать впечатление, что телефон нужно обязательно класть отдельно.

Но есть альтернатива, гораздо более безопасная: положите его в карман с молнией в своей сумке или рюкзаке. Таким образом, он будет вне поля зрения и менее доступен для кражи.

Один из путешественников рассказал, что после рекомендации агента всегда прячет телефон в застёгиваемое отделение рюкзака. Это просто, удобно и защищает от неприятностей.

Не расслабляйтесь после рамки

Контроль пройден — но телефон по-прежнему в зоне риска. Мы часто достаём его, чтобы проверить электронный билет, сделать фото или убить время.

А потом забываем его на скамейке, кладём на стойку или забываем в туалете. Лучше всего — держать телефон в кармане с застёжкой, пока он не понадобится по-настоящему.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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