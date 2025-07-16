11 дней в аду: немецкая туристка жила в пустыне и пила воду из луж, прежде чем её спасли

Секреты выживания: как Каролина Вильга провела 11 дней в пустыне

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

История невероятного спасения немецкой туристки Каролины Вильги, которая провела почти две недели в суровых условиях австралийской пустыни, не перестаёт поражать. 26-летняя жительница Германии пропала 29 июня, когда её фургон Mitsubishi Delica был замечен в последний раз в городе Бикон. После этого связь с ней оборвалась.

Фото: commons.wikimedia.org by Peripitus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пустыня в Австралии

Поисковые группы обнаружили её автомобиль, застрявший в кустарнике в 36 километрах от обозначенной тропы в природном заповеднике Карроун-Хилл. Внутри фургона остались запасы еды и воды, однако самой Каролины нигде не было.

Спустя 11 дней, 11 июля, фермер из Уитбелта заметила девушку примерно в 24 километрах от места, где был найден брошенный фургон. Каролина была в крайне истощённом состоянии: измученная комарами, обезвоженная, голодная, с многочисленными порезами и синяками. Ей пришлось спать в пещере и пить дождевую воду, чтобы выжить. Девушку немедленно доставили в больницу города Перт для оказания необходимой медицинской помощи.

После восстановления, Каролина рассказала о причинах своего исчезновения. Она объяснила, что в результате аварии получила сильный удар по голове, что привело к дезориентации. В таком состоянии она покинула свой автомобиль, несмотря на наличие в нём припасов и одежды, и заблудилась. Несмотря на пережитое, Каролина подчеркнула, что этот опыт не отбил у неё желания путешествовать.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

