11 дней в аду: немецкая туристка жила в пустыне и пила воду из луж, прежде чем её спасли

История невероятного спасения немецкой туристки Каролины Вильги, которая провела почти две недели в суровых условиях австралийской пустыни, не перестаёт поражать. 26-летняя жительница Германии пропала 29 июня, когда её фургон Mitsubishi Delica был замечен в последний раз в городе Бикон. После этого связь с ней оборвалась.
Поисковые группы обнаружили её автомобиль, застрявший в кустарнике в 36 километрах от обозначенной тропы в природном заповеднике Карроун-Хилл. Внутри фургона остались запасы еды и воды, однако самой Каролины нигде не было.
Спустя 11 дней, 11 июля, фермер из Уитбелта заметила девушку примерно в 24 километрах от места, где был найден брошенный фургон. Каролина была в крайне истощённом состоянии: измученная комарами, обезвоженная, голодная, с многочисленными порезами и синяками. Ей пришлось спать в пещере и пить дождевую воду, чтобы выжить. Девушку немедленно доставили в больницу города Перт для оказания необходимой медицинской помощи.
После восстановления, Каролина рассказала о причинах своего исчезновения. Она объяснила, что в результате аварии получила сильный удар по голове, что привело к дезориентации. В таком состоянии она покинула свой автомобиль, несмотря на наличие в нём припасов и одежды, и заблудилась. Несмотря на пережитое, Каролина подчеркнула, что этот опыт не отбил у неё желания путешествовать.
Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.
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