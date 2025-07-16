Парга: скрытая жемчужина Греции, где пляжи и мифы сливаются в одно

Эта часть Греции лучше, чем вы думаете: рай на берегу Ионического моря ждёт своего туриста

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вам хочется увидеть Грецию за пределами туристических маршрутов, отправляйтесь в Паргу — уютный приморский город, где бирюзовое море встречает зелень оливковых рощ, а венецианская архитектура соседствует с древними мифами. Этот уголок на западе страны стал воплощением того, как история, природа и курортная жизнь могут сосуществовать в идеальной гармонии.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Reiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греческий пляж

Бирюзовое побережье и пляжи открыток

Пляжи Парги — один из её главных козырей. Валтос с прозрачной водой и песчаной линией — идеален для отдыха и водных развлечений. Тихая Саракинико, окружённая деревьями, будто создана для уединённых прогулок. А Лихнос — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга: лазурная вода, подводный мир и спокойствие природы.

Мифология рядом

Недалеко от Парги — река Ахерон, известная по греческим мифам как одна из дорог в подземный мир. Это не просто легендарное место — тут удивительная природа: кристально чистая вода, белые скалы, густая растительность. Здесь можно не только освежиться, но и прочувствовать дух древней Эллады.

Замки, храмы и древние стены

Любителям истории стоит подняться к венецианскому замку Парги, построенному ещё в XI веке. Отсюда открываются панорамные виды на море и город. Один из путешественников на Tripadvisor пишет:

"Подъём к замку крутой, но оно того стоит — место буквально дышит историей".

Есть и ещё одно архитектурное чудо — замок Антусса, построенный Али-пашой в 1814 году. Он до сих пор используется для культурных мероприятий, а путь к нему ведёт по тропе с видом на океан. Дополните маршрут храмом Некромантейон — местом, где, по легенде, древние греки общались с миром мёртвых.

Практическая информация

До Парги можно добраться из национального аэропорта Актион в Превезе — 65 км на такси. Также ходят автобусы из Афин (около 8 часов) и с острова Корфу (около 2 часов).

Остановиться стоит в Villa Coralli — 4-звёздочном отеле с видом на пляж Крионери, завтраком "шведский стол" и расслабляющей атмосферой.

Уточнения

Па́рга (греч. Πάργα) — курортный город на северо-западе Греции, на побережье Ионического моря. Исторический центр общины Парга в периферийной единице Превеза в периферии Эпир.

