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Каппадокия: Утро с воздушными шарами и незабываемыми пещерами

Турция с неожиданной стороны: дом в скале, не похожий ни на что
2:37
Туризм

Представьте себе: вы просыпаетесь на рассвете, выходите на каменную террасу, и перед вами — небо, полное воздушных шаров, медленно плывущих над фантастическим ландшафтом. Добро пожаловать в Каппадокию — один из самых живописных регионов Турции, скрытый к северу от Таврских гор, среди скалистых долин и "волшебных дымоходов", созданных природой и временем.

Каппадокия, Турция
Фото: Cappadocia Aerial View by Benh LIEU SONG from Torcy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Каппадокия, Турция

Уникальный отдых в пещере

В самом центре маленького городка Гёреме находится отель Mithra Cave, вырубленный в мягкой вулканической породе. Это не просто гостиница, а настоящее путешествие в прошлое.

Каждый из 39 номеров оформлен в османском стиле и буквально высечен в скале. Несмотря на "пещерное" происхождение, здесь есть всё необходимое: кондиционеры, отопление и уют — круглый год.

Гостям доступны варианты на любой вкус:

  • Classic Cave — для тех, кто хочет максимальной аутентичности.
  • Deluxe — просторные номера с видом на долины.
  • Cave Suites — с джакузи, каминами и балконами.

Магия утреннего неба

Одна из главных причин остановиться именно в Mithra — это его легендарная терраса. С неё открывается один из лучших видов в регионе на Красную долину, Долину мечей и Гёреме. Особенно утром, когда небо заполняется десятками воздушных шаров — зрелище, которое не передаёт ни одна фотография.

"Каждое утро, словно по команде, сотни шаров поднимаются над долинами. И ты просто стоишь, пьёшь кофе и смотришь, как солнце окрашивает скалы и небо", — говорят гости.

Если не хочется тратить деньги на сам полёт, терраса отеля — идеальное место, чтобы увидеть это волшебство с земли.

Всё под рукой

До замка Учхисар или Голубиной долины — всего 5-10 минут на машине. Аэропорт Невшехир — в 40 минутах пути. Сюда удобно прилететь рейсами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле.

Турецкий завтрак с видом

Mithra славится и своей кухней: сытный завтрак по системе "шведский стол" с традиционными угощениями, а в течение дня — аппетитные кебабы и другие блюда. Всё это — с видом, который хочется запомнить навсегда.

Что дальше?

Если после сказочной Каппадокии вы хотите сменить ландшафт, загляните на Принцевы острова. Там нет автомобилей, только узкие улочки, морской воздух и идеальное завершение турецкой одиссеи.

Уточнения

Каппадо́кия (греч. Καππαδοκία, лат. Cappadocia, арм. Գամիրք, тур. Kapadokya, перс. کاپادوکیه‎) — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции. Выделяется чрезвычайно примечательным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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