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Бесплатные внутренние перелёты по Японии: как успеть воспользоваться акцией от Japan Airlines?

Японские тайны: как получить бесплатный внутренний билет на рейс — советы и рекомендации
2:05
Туризм

Неоновые улицы Токио, шумные перекрёстки, храмы в самом сердце мегаполиса и изысканная кухня — неудивительно, что японская столица так популярна у туристов. Но если вы устали от толп или просто хотите увидеть Японию с другой стороны, для вас есть хорошие новости.

Пляж на острове
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пляж на острове

Бесплатный внутренний перелёт от Japan Airlines

В рамках новой программы Japan Airlines по снижению турнагрузки туристы из ряда других стран могут получить бесплатный билет на внутренний рейс. Воспользоваться этой возможностью просто: достаточно забронировать международный рейс JAL и добавить внутренний перелёт в одной покупке.

Если вы задержитесь в Японии дольше 24 часов, туристам придётся оплатить сбор в $100. А вот багаж уже включён — от двух до трёх мест на пассажира в зависимости от тарифа. Это удобно, если вы планируете путешествие с переменой климата — например, от заснеженного Хоккайдо до тропической Окинавы.

Зачем Япония даёт бесплатные билеты?

В 2024 году страну посетили почти 37 миллионов туристов — рекордный показатель. В 2025-м, по прогнозам, цифра будет ещё выше. Чтобы перераспределить поток путешественников и разгрузить Токио, Киото и другие крупные города, Japan Airlines вместе с сетью Hoshino Resorts продвигает менее известные, но не менее впечатляющие направления.

Куда отправиться за пределами столицы?

Вот несколько идей:

  • Осака — кулинарная столица страны, где каждое блюдо — праздник.
  • Миядзаки — край древних храмов и природных чудес.
  • Окинава — лазурное море и белые пляжи.
  • Хоккайдо — суровая красота северной природы и термальные источники.

Теперь, когда добраться до этих мест стало легче (и дешевле), у вас действительно нет причин отказываться от путешествия по Японии — особенно если хочется большего, чем просто Токио.

Уточнения

Japan Airlines Corporation (яп. 株式会社日本航空 кабусикигайся Нихон ко:ку:) (TYO: 9205) или JAL (Джал) — национальная авиакомпания Японии. Одна из крупнейших авиакомпаний Азии, член альянса Oneworld. Базируется в токийских аэропортах Нарита и Ханэда.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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