Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт современных автомобилей усложнился из-за конструктивных решений
Эта рыба лечит сердце и укрепляет кости: она — недооценённый источник здоровья
Ветеринары назвали три способа уменьшить линьку домашних животных
Инновации на горизонте: Google рассматривает слияние Android и ChromeOS в единую платформу
Медики призвали ограничить соль для улучшения сна
Китайские авто заполонили склады — Россия готовит ответ
Термозащита — не пустая трата денег: как она реально работает и спасает волосы от перегрева?
Золотой запас России достиг $248,7 млрд: как это повлияет на рубль
Диетолог Кирстен Дэвис рассказала, как удержать вес после похудения

Тайны Пеньисколы: что скрывают древние улочки испанского рая — вы не поверите!

Что попробовать в гастрономической Мекке Пеньисколы: как найти бухту, о которой не знают туристы
2:43
Туризм

Представьте место, где белоснежные дома отражаются в лазурных бухтах, а ветер несёт аромат соли и хвои с побережья. Пеньискола, древний город на берегу Средиземного моря в испанской провинции Кастельон, — как раз такое место. За своими средневековыми стенами он бережно хранит дух эпох, следы мавританской архитектуры и море удивительных открытий.

Пеньискола, Испания
Фото: commons.wikimedia by Pier B., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пеньискола, Испания

Путешествие в историю — от мавров до католиков

Замок Пеньисколы возвышается на руинах старинной арабской крепости Алькасаба. Его построили между 1294 и 1307 годами, и до сих пор в стенах можно разглядеть следы стиля мудехар — своеобразного симбиоза католической архитектуры с исламскими элементами.

Узкие мощёные улочки, стены-крепости, виды на море — всё это переносит в атмосферу готического квартала Барселоны, только без туристической суеты.

Лето в Пеньисколе: праздники, закаты и чистые пляжи

Город оживает летом, особенно во время праздника Сан-Хуан в июне. Музыка, фейерверки и почти пустые пляжи — идеальное сочетание. Закаты здесь по-настоящему завораживают: солнце садится за горизонт лишь около 22:00. А всего в получасе езды находится природный заповедник Сьерра-де-Ирта, где можно уединиться среди скал и сосен.

Пеньискола удобно расположена между Валенсией и Барселоной. Доехать можно и из Мадрида — путь займёт около пяти часов, но он того стоит. Особенно, если поселиться в местной вилле с видом на море и проводить вечера с бокалом вина и свежей паэльей.

Бухты, в которые не доберётся толпа

Любите тишину и природу? Тогда отправляйтесь в Кала-ль-Альюб — небольшую бухту, спрятанную в сердце заповедника Сьерра-де-Ирта. Здесь — тишина, гладкая вода и ни души вокруг.

Или выберите Кала-Орди, где можно наблюдать за морской жизнью сквозь прозрачные волны. Плайя-Бассета порадует не только чистым песком, но и видами на замок на фоне закатного неба.

Вкус Средиземноморья

После долгого дня стоит заглянуть в один из местных ресторанов. В El Pescador Ermitaño готовят ароматный суке де пейш — рыбный суп, а также фирменную паэлью.

В Vista al Mar подают блюда из осьминога с видом на море, а Papa Luna славится морепродуктами: креветки, омары и многое другое. Идеальное завершение дня в этом средиземноморском уголке.

Уточнения

Пеньи́скола (исп. Peñíscola, кат. Peníscola) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Ремонт современных автомобилей усложнился из-за конструктивных решений
Эта рыба лечит сердце и укрепляет кости: она — недооценённый источник здоровья
Что попробовать в гастрономической Мекке Пеньисколы: как найти бухту, о которой не знают туристы
Ветеринары назвали три способа уменьшить линьку домашних животных
Инновации на горизонте: Google рассматривает слияние Android и ChromeOS в единую платформу
Медики призвали ограничить соль для улучшения сна
Китайские авто заполонили склады — Россия готовит ответ
Термозащита — не пустая трата денег: как она реально работает и спасает волосы от перегрева?
Золотой запас России достиг $248,7 млрд: как это повлияет на рубль
Диетолог Кирстен Дэвис рассказала, как удержать вес после похудения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.