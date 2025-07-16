Тайны Пеньисколы: что скрывают древние улочки испанского рая — вы не поверите!

Что попробовать в гастрономической Мекке Пеньисколы: как найти бухту, о которой не знают туристы

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Представьте место, где белоснежные дома отражаются в лазурных бухтах, а ветер несёт аромат соли и хвои с побережья. Пеньискола, древний город на берегу Средиземного моря в испанской провинции Кастельон, — как раз такое место. За своими средневековыми стенами он бережно хранит дух эпох, следы мавританской архитектуры и море удивительных открытий.

Фото: commons.wikimedia by Pier B., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пеньискола, Испания

Путешествие в историю — от мавров до католиков

Замок Пеньисколы возвышается на руинах старинной арабской крепости Алькасаба. Его построили между 1294 и 1307 годами, и до сих пор в стенах можно разглядеть следы стиля мудехар — своеобразного симбиоза католической архитектуры с исламскими элементами.

Узкие мощёные улочки, стены-крепости, виды на море — всё это переносит в атмосферу готического квартала Барселоны, только без туристической суеты.

Лето в Пеньисколе: праздники, закаты и чистые пляжи

Город оживает летом, особенно во время праздника Сан-Хуан в июне. Музыка, фейерверки и почти пустые пляжи — идеальное сочетание. Закаты здесь по-настоящему завораживают: солнце садится за горизонт лишь около 22:00. А всего в получасе езды находится природный заповедник Сьерра-де-Ирта, где можно уединиться среди скал и сосен.

Пеньискола удобно расположена между Валенсией и Барселоной. Доехать можно и из Мадрида — путь займёт около пяти часов, но он того стоит. Особенно, если поселиться в местной вилле с видом на море и проводить вечера с бокалом вина и свежей паэльей.

Бухты, в которые не доберётся толпа

Любите тишину и природу? Тогда отправляйтесь в Кала-ль-Альюб — небольшую бухту, спрятанную в сердце заповедника Сьерра-де-Ирта. Здесь — тишина, гладкая вода и ни души вокруг.

Или выберите Кала-Орди, где можно наблюдать за морской жизнью сквозь прозрачные волны. Плайя-Бассета порадует не только чистым песком, но и видами на замок на фоне закатного неба.

Вкус Средиземноморья

После долгого дня стоит заглянуть в один из местных ресторанов. В El Pescador Ermitaño готовят ароматный суке де пейш — рыбный суп, а также фирменную паэлью.

В Vista al Mar подают блюда из осьминога с видом на море, а Papa Luna славится морепродуктами: креветки, омары и многое другое. Идеальное завершение дня в этом средиземноморском уголке.

Уточнения

Пеньи́скола (исп. Peñíscola, кат. Peníscola) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго.

