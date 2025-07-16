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Матера открывает двери невероятного отеля в пещерах: что таится среди скал?

Спа и ужин на вершине: новый отель в Италии открылся там, где люди жили 30 000 лет назад
3:06
Туризм

Матера — древнейший город Италии, известный своими каменными жилищами, церквями и улицами, уходящими корнями в палеолит. Здесь, среди скал Сасси-ди-Матера, в апреле 2025 года открылся уникальный отель Vetera Matera — не просто гостиница, а целый комплекс, встроенный в пещеры и рассыпанный по историческому району Рионе-Ветера.

Итальянский дом в Матере
Фото: flickr.com by krunder396 (Alfonso Pierantonio), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Итальянский дом в Матере

История и роскошь под одной крышей

Этот пятизвёздочный отель класса "альберго диффузо" входит в элитную ассоциацию Relais & Châteaux, объединяющую уникальные отели по всему миру.

Vetera Matera получил право на участие благодаря высокому уровню сервиса, уважению к местной культуре и внедрению практик устойчивого туризма, признанных ЮНЕСКО.

Перед открытием команда потратила восемь лет на бережную реконструкцию древних жилищ, сохранив оригинальные элементы архитектуры.

Всего в отеле 23 номера и 8 люксов, каждый — со своей атмосферой. Внутри — терракотовые полы, каменные ванные комнаты, естественные выбоины в стенах и панорамные виды на Матеру.

Уникальный гастрономический опыт

Ресторан Artema, расположенный в скальной арке, предлагает блюда из свежих сезонных продуктов Базиликаты и Апулии.

Шеф-повар Эдуардо Эстатио, вдохновлённый традициями неаполитанской кухни, создаёт авторские блюда с необычным акцентом — от креветок с маракуйей до тирамису в стиле Матеры.

Завтрак, включённый в проживание, подаётся в формате буфета с блюдами по меню, включая знаменитый хлеб Матеры на закваске.

Для идеального вечера стоит подняться на террасу Il Wine & Cocktail Bar: изысканные аперитивы, коллекция местных вин и виды, от которых захватывает дух, особенно на закате.

Спа среди тысячелетних стен

Спа-комплекс Elysium расположен прямо в недрах скалы. Здесь есть всё для восстановления: от хаммама, ароматических душей и финской сауны до калидариума и фригидариума.

Предлагаются десятки процедур, включая уникальный Vetera Ritual и тайский травяной массаж. Есть и зона Zerobody — ванна с тёплой водой для медитативного расслабления. После сеанса можно отдохнуть на свежем воздухе, наслаждаясь солнцем и пейзажами.

Как добраться

Матера легко доступна: ближайшая ж/д станция — Matera Centrale (15 минут пешком от отеля). Ближайший аэропорт — в Бари.

Добраться туда можно как прямым рейсом из Нью-Йорка, так и с пересадками из других городов. На месте доступны трансфер, такси или аренда авто.

Когда ехать

Идеальное время для поездки — май, июнь, сентябрь и октябрь: мягкий климат, минимум туристов и максимум открытых локаций. Цены на проживание стартуют от $344 за ночь.

Уточнения

Мате́ра (итал. Matera) — город в итальянском регионе Базиликата, административный центр провинции Матера. Старая часть города выдолблена в скале и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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