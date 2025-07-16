Создайте незабываемые впечатления, не переплачивая: секрет экономных путешествий по Европе

Жильё, которое рушит отпуск: этот подход к проживанию изменит ваши поездки навсегда

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия по Европе становятся всё дороже — это уже не просто ощущение, а факт. Согласно данным Евростата, за последний год цены на турпакеты выросли, перелёты подорожали, а в более чем 60 странах теперь нужно платить туристический налог.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

В условиях ограниченного бюджета каждый рубль на вес золота. Но, по мнению эксперта по бюджетным поездкам, главное — грамотно выбрать жильё.

Дорого — не значит лучше

"Дорогие отели могут пробить брешь в вашем бюджете, как граната в кукольном домике. Многие возвращаются из отпуска с истощёнными кошельками и воспоминаниями, которые отпугивают друзей от заграничных поездок. В итоге те снова выбирают проверенные направления вроде Флориды или Гавайев", — отмечает специалист.

По сути, туристы часто переплачивают за жильё, которое не оправдывает свою цену. Звёзды и статус не гарантируют комфорта.

Как выбирать жильё правильно

Эксперт рекомендует сосредоточиться на небольших отелях среднего класса:

чистых,

расположенных в центре,

с приветливым персоналом,

и без лишней показной роскоши.

Именно такие места создают ощущение уюта и не съедают львиную долю бюджета.

Другие способы сэкономить

Помимо мини-отелей и семейных гостиниц, есть и другие варианты:

Хостелы. Даже если выбрать не общую спальню, а отдельную комнату с общей ванной, получится сэкономить. Во многих современных хостелах комфорт ничем не уступает отелям, а возрастные ограничения давно ушли в прошлое.

Отдельные комнаты на Airbnb. Главное — заранее уточнить, разрешена ли краткосрочная аренда в выбранном городе. Например, в Барселоне действуют строгие ограничения.

Обмен жильём. Если вы готовы пожить в чьей-то квартире, пока хозяин живёт в вашей, можно вообще не тратиться на проживание — особенно если планируете остаться в одном месте надолго.

В любом случае стоит заранее изучить отзывы и условия — особенно если речь идёт о хостелах или частном секторе.

Больше впечатлений — меньше изоляции

"Чем больше вы тратите на отель, тем выше стена между вами и тем, ради чего вы вообще поехали", — подчёркивает эксперт.

Настоящее путешествие — это не стерильная гостиничная комната, а возможность влиться в местную жизнь, познакомиться с новыми людьми и почувствовать атмосферу места.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.

