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Таиланд откладывает туристический сбор: новая дата — 2026 год

Курорт без сюрпризов: сборы отменяются, туристов ждут в прежнем режиме
2:34
Туризм

Министерство туризма и спорта Таиланда объявило о переносе введения туристического сбора на 2026 год, несмотря на ранее запланированный старт в 2025 году. Решение обусловлено желанием поддержать восстановление туризма после последствий пандемии и не спешить с новыми финансовыми нагрузками на иностранных гостей.

Бангкок
Фото: Grounds of the Grand Palace by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бангкок

Официальные представители министерства подчеркнули: преждевременное введение сбора может нанести вред отрасли, которая только начала стабилизироваться. Особенное внимание уделяется четвертому кварталу 2025 года — высокому сезону для туризма, от результатов которого зависит многое.

Прежде чем внедрять сбор, власти планируют тщательно изучить поведение туристов, динамику въездов, а также экономические последствия. По словам чиновников, меры будут приниматься основываясь на фактических данных, а не в спешке.

Будущий туристический сбор будет дифференцирован по способу прибытия: через аэропорты, морские порты или сухопутные пункты пропуска. Это позволит учитывать логистические особенности и удобство для путешественников.

Размер сбора пока не зафиксирован, однако известно, что он будет в разумных пределах, чтобы не отпугнуть гостей. Также рассматривается возможность автоматического включения сбора в стоимость авиабилета или билета на паром, чтобы упростить процедуру для туристов.

Таиланд не просто планирует собирать деньги, но и инвестировать их в туристическую экосистему: развитие инфраструктуры: дороги, санитария, логистика, общественные зоны. Сохранение культурного наследия: реставрация храмов, исторических объектов, природных парков.

Безопасность туристов: обеспечение страхового покрытия для иностранцев, чтобы в случае инцидента гости страны могли получить медицинскую помощь и другие услуги без лишних расходов.

Таиланд — одно из самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии. Решение отложить сбор — сигнал лояльности к туристам, а также понимание глобальной экономической нестабильности. Пока другие страны вводят пошлины, Таиланд выбирает плавную стратегию восстановления.

Если планы не изменятся, туристический сбор начнёт действовать с 1 января 2026 года. До этого времени отдыхающие могут наслаждаться солнцем, пляжами и местной кухней без дополнительных сборов.

Уточнения

Таила́нд официальное название — Короле́вство Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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