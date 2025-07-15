Знаменитая белая акула Contender вновь шокирует туристов: что скрывает её появление у берегов?

Пока культовая лента "Челюсти" празднует своё 50-летие, реальность словно напоминает о себе: самая крупная белая акула, за которой когда-либо наблюдали в Атлантике, была вновь замечена — и на этот раз совсем близко от мест, где летом отдыхает множество туристов.
Речь идёт о 4,2-метровом самце весом примерно 750 кг, за которым с января наблюдают учёные из OCEARCH.
Эту белую акулу, впервые замеченную у берегов Флориды, исследователи назвали Contender ("Претендент"). С тех пор она совершает удивительное путешествие вдоль побережья США.
Однако в июне всё пошло не по плану: вместо северных вод у Кейп-Кода или Новой Шотландии, куда обычно направляются белые акулы летом, Contender был замечен в проливе Памлико, в штате Северная Каролина.
Этот регион — барьерные острова за Внешними берегами — невероятно популярен летом. Сюда едут семьи с детьми, фанаты водных видов спорта и поклонники сериала Netflix "Внешние берега". И хотя риск столкновения с акулой минимален, учёные призывают к осторожности.
"Белые акулы, такие как Contender, следуют за своей добычей — косяками рыб, тюленями. Если пища окажется ближе к берегу, хищник может последовать за ней", — объяснил специалист по данным OCEARCH Джон Тымински.
Contender оснащён радиомаяком, однако тот работает только в момент, когда акула всплывает на поверхность. Отслеживание, таким образом, неполное и носит фрагментарный характер.
Поэтому тем, кто собирается купаться, советуют использовать здравый смысл и избегать рискованных заплывов.
Важно помнить: несмотря на устрашающую репутацию, белая акула крайне редко нападает на людей.
Более того, с начала XXI века её популяция сократилась примерно на 75%. Этот вид находится под угрозой, и встречи с ним — скорее исключение, чем правило.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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