Знаменитая белая акула Contender вновь шокирует туристов: что скрывает её появление у берегов?

Курортная зона под угрозой: у берегов США заметили гиганта, и он движется к людям

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока культовая лента "Челюсти" празднует своё 50-летие, реальность словно напоминает о себе: самая крупная белая акула, за которой когда-либо наблюдали в Атлантике, была вновь замечена — и на этот раз совсем близко от мест, где летом отдыхает множество туристов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ акула в Красном море

Морской гигант вблизи курортов

Речь идёт о 4,2-метровом самце весом примерно 750 кг, за которым с января наблюдают учёные из OCEARCH.

Эту белую акулу, впервые замеченную у берегов Флориды, исследователи назвали Contender ("Претендент"). С тех пор она совершает удивительное путешествие вдоль побережья США.

Однако в июне всё пошло не по плану: вместо северных вод у Кейп-Кода или Новой Шотландии, куда обычно направляются белые акулы летом, Contender был замечен в проливе Памлико, в штате Северная Каролина.

Популярное место — неожиданный гость

Этот регион — барьерные острова за Внешними берегами — невероятно популярен летом. Сюда едут семьи с детьми, фанаты водных видов спорта и поклонники сериала Netflix "Внешние берега". И хотя риск столкновения с акулой минимален, учёные призывают к осторожности.

"Белые акулы, такие как Contender, следуют за своей добычей — косяками рыб, тюленями. Если пища окажется ближе к берегу, хищник может последовать за ней", — объяснил специалист по данным OCEARCH Джон Тымински.

Трекер есть, но он не гарант

Contender оснащён радиомаяком, однако тот работает только в момент, когда акула всплывает на поверхность. Отслеживание, таким образом, неполное и носит фрагментарный характер.

Поэтому тем, кто собирается купаться, советуют использовать здравый смысл и избегать рискованных заплывов.

Угроза или жертва?

Важно помнить: несмотря на устрашающую репутацию, белая акула крайне редко нападает на людей.

Более того, с начала XXI века её популяция сократилась примерно на 75%. Этот вид находится под угрозой, и встречи с ним — скорее исключение, чем правило.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

