Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Документы в бардачке: почему автомобилистам лучше их забирать с собой
Названы самые востребованные подработки в Подмосковье в 2025 году
Эффективные средства для удаления грязи и известкового налета с плитки
Сын известного шансонье Александр Круг получил травму: что случилось в ночной драке?
Чтобы молния не застала врасплох: что нужно знать каждому
Агрессивная корневая система картепитё: как она влияет на соседние растения
Бывший отельер советует проверять туалетную бумагу при заселении в номер
Вильнюсский марафон: извинения или плата для белорусов и россиян, желающих участвовать
Учёные РАН: в 2025 году у берегов Чёрного моря станет меньше медуз

Знаменитая белая акула Contender вновь шокирует туристов: что скрывает её появление у берегов?

Курортная зона под угрозой: у берегов США заметили гиганта, и он движется к людям
2:17
Туризм

Пока культовая лента "Челюсти" празднует своё 50-летие, реальность словно напоминает о себе: самая крупная белая акула, за которой когда-либо наблюдали в Атлантике, была вновь замечена — и на этот раз совсем близко от мест, где летом отдыхает множество туристов.

акула в Красном море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
акула в Красном море

Морской гигант вблизи курортов

Речь идёт о 4,2-метровом самце весом примерно 750 кг, за которым с января наблюдают учёные из OCEARCH.

Эту белую акулу, впервые замеченную у берегов Флориды, исследователи назвали Contender ("Претендент"). С тех пор она совершает удивительное путешествие вдоль побережья США.

Однако в июне всё пошло не по плану: вместо северных вод у Кейп-Кода или Новой Шотландии, куда обычно направляются белые акулы летом, Contender был замечен в проливе Памлико, в штате Северная Каролина.

Популярное место — неожиданный гость

Этот регион — барьерные острова за Внешними берегами — невероятно популярен летом. Сюда едут семьи с детьми, фанаты водных видов спорта и поклонники сериала Netflix "Внешние берега". И хотя риск столкновения с акулой минимален, учёные призывают к осторожности.

"Белые акулы, такие как Contender, следуют за своей добычей — косяками рыб, тюленями. Если пища окажется ближе к берегу, хищник может последовать за ней", — объяснил специалист по данным OCEARCH Джон Тымински.

Трекер есть, но он не гарант

Contender оснащён радиомаяком, однако тот работает только в момент, когда акула всплывает на поверхность. Отслеживание, таким образом, неполное и носит фрагментарный характер.

Поэтому тем, кто собирается купаться, советуют использовать здравый смысл и избегать рискованных заплывов.

Угроза или жертва?

Важно помнить: несмотря на устрашающую репутацию, белая акула крайне редко нападает на людей.

Более того, с начала XXI века её популяция сократилась примерно на 75%. Этот вид находится под угрозой, и встречи с ним — скорее исключение, чем правило.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи
Еда и рецепты
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
16 июля: Несчастливый маков день, запрет на поцелуи и смерть жены президента
Почему овощи подешевеют на 20% в августе: секреты экономии на рынке
Приседания у стены: изометрическое упражнение для улучшения баланса и силы
Грибки, анкилостомы и бактерии: главные угрозы пляжного отдыха
Новое исследование: Калигула был глубоким знатоком античной медицины и фармакологии
Туризм по любви: неожиданный лидер среди курортов для двоих — статистика бронирований
Как сохранить чистоту в доме: 7 деталей, которые остаются незамеченными
После смерти Митты: Поплавская заявила о кризисе качества в современном кинематографе
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей
Правительство передало управление платформой Max компании VK в рамках нового закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.