Почему пары выбирают Сочи в качестве летнего отдыха? Узнайте неожиданные факты!

Какие города выбирают пары для летнего отпуска? Российский сервис бронирования отелей и апартаментов "Твил" изучил статистику заявок и определил десятку самых популярных направлений. И результаты вас могут удивить.
Как сообщает Петербург2 первое место по числу бронирований парами уверенно занимает Сочи — на него приходится 11% от общего числа заявок. Следом идут Санкт-Петербург и Ялта, с долями 9% и 5% соответственно. Северная столица традиционно привлекает своей атмосферой, а южный берег Крыма — тёплым морем и спокойным отдыхом.
Пресс-служба "Твил" также раскрыла среднюю стоимость проживания в популярных локациях:
В список попали и менее очевидные, но не менее привлекательные направления.
Тем, кто хочет сэкономить, стоит обратить внимание на:
Несмотря на доступные цены, эти города предлагают хороший выбор жилья и приятную атмосферу для отдыха вдвоём.
В итоговый рейтинг вошли:
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах, общем характере и очертании поверхности Земли.
Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!