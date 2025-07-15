Почему пары выбирают Сочи в качестве летнего отдыха? Узнайте неожиданные факты!

Туризм по любви: неожиданный лидер среди курортов для двоих — статистика бронирований

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Какие города выбирают пары для летнего отпуска? Российский сервис бронирования отелей и апартаментов "Твил" изучил статистику заявок и определил десятку самых популярных направлений. И результаты вас могут удивить.

Фото: commons.wikimedia.org by DMar2210, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ялта

Лидеры среди романтических направлений

Как сообщает Петербург2 первое место по числу бронирований парами уверенно занимает Сочи — на него приходится 11% от общего числа заявок. Следом идут Санкт-Петербург и Ялта, с долями 9% и 5% соответственно. Северная столица традиционно привлекает своей атмосферой, а южный берег Крыма — тёплым морем и спокойным отдыхом.

Средние цены и продолжительность поездок

Пресс-служба "Твил" также раскрыла среднюю стоимость проживания в популярных локациях:

Санкт-Петербург — 5 200 рублей за 4 ночи;

Ялта — 4 900 рублей за неделю;

Краснодарский край — 4 400 рублей за 7 ночей;

Москва и Подмосковье — 4 800 рублей за 3 ночи.

В список попали и менее очевидные, но не менее привлекательные направления.

Где отдохнуть бюджетно

Тем, кто хочет сэкономить, стоит обратить внимание на:

Феодосию — здесь неделя отдыха обойдётся всего в 3 400 рублей;

Алушту — примерно 4 400 рублей за 7 ночей.

Несмотря на доступные цены, эти города предлагают хороший выбор жилья и приятную атмосферу для отдыха вдвоём.

Топ-7 направлений: романтика, море и доступные цены

В итоговый рейтинг вошли:

Сочи

Санкт-Петербург

Ялта

Краснодарский край

Москва и область

Феодосия

Алушта

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах, общем характере и очертании поверхности Земли.

