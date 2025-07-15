Эксперт по выживанию раскрывает секреты безопасности на природе: вы не поверите, чего стоит избегать!

Безопасность на природе: 3 совета от эксперта для начинающих туристов

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выезжая на природу — будь то поход в лес, ночевка у костра или сплав по реке — хочется отдохнуть и отключиться от всего. Но романтика дикой природы может обернуться серьезной опасностью, если к путешествию не подготовиться заранее. Как это сделать правильно — рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Фото: Freepik by ArthurHidden is licensed under Рublic domain чайник

Безопасность начинается с плана

Первое, что необходимо сделать перед выездом — сообщить своим близким, куда именно вы направляетесь, на сколько дней и когда планируете вернуться.

Даже если у вас есть мобильный телефон, в глуши он может не ловить. А значит, если вы не выйдете на связь вовремя, родные смогут понять, что что-то пошло не так, и вовремя обратиться за помощью.

Не заблудиться — приоритет номер один

Халилов утверждает: главное в выживании — уметь вернуться обратно. Не развести огонь, не найти воду, не приготовить еду, а именно выйти к людям.

"У вас должны быть средства связи и средства навигации… Просто установить на телефон пару приложений со скачанными оффлайн-картами и с возможностью писать трек — это просто маст-хэв. Обязательно должно быть, чтобы люди всегда могли вернуться назад в цивилизацию… Поэтому: заряженный телефон, пауэрбанк со шнуром и скачанные карты", — подчёркивает он.

Экипировка — основа безопасности

Список необходимых вещей на природу не так уж и велик, но забывать о нём нельзя:

палатка;

спальный мешок и коврик;

дождевик (даже летом!);

тёплая одежда;

аптечка;

газовые зажигалки (не спички!);

налобный фонарик;

свисток.

"Если промокнете, остаться без огня — это почти гарантированное переохлаждение. А фонарик — это не просто свет, но и способ подать сигнал ночью. Свисток — звуковой сигнал", — объясняет Халилов.

Подстраховка — не роскошь

Как сообщает Общественная Служба Новостей важно не только взять с собой снаряжение, но и ехать с людьми, на которых можно положиться. Желательно, чтобы в группе был кто-то опытный, знающий местность.

Остальные тоже должны быть готовы помочь: вызвать спасателей, дойти до деревни или просто поддержать в трудную минуту.

"Надо хорошо готовиться к каждому выезду… и взять с собой правильных людей, которые будут замотивированы на активный отдых и будут готовы стать для вас поддержкой и помощью", — подытоживает специалист.

Уточнения

Выжива́ние — борьба человека за жизнь при резкой перемене условий окружающей среды, в отсутствии привычных бытовых удобств. В основном навыки выживания решают конкретные задачи, связанные с поддержанием жизненных функций организма — утолением голода, утолением жажды, защиты от непогоды и от угрожающих здоровью опасностей, а также лечение и обогрев.

