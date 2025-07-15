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Человек против гиганта Boeing: как Пол Ньороге добился справедливости

Пол Ньороге потерял семью в авиакатастрофе: как Boeing ответил за трагедию
1:53
Туризм

Достигнуто соглашение между авиастроительной корпорацией Boeing и гражданином Канады Полом Ньороге, потерявшим членов семьи в авиакатастрофе рейса ET302 Ethiopian Airlines в 2019 году.

Boeing 737
Фото: jetphotos.com by KirkXWB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Об этом сообщает Arizona Daily Sun. Мировое соглашение прекращает судебный иск, поданный Ньороге против Boeing. Трагедия ET302 стала одной из двух катастроф Boeing 737 MAX 8 в 2018 и 2019 годах, после которых последовали десятки исков против авиапроизводителя.

Первым был рейс Lion Air JT610, Boeing 737 MAX 8, потерпевший крушение в октябре 2018 года. Причиной обеих катастроф была названа система MCAS. В результате Boeing выплатила миллиарды долларов в качестве компенсаций и штрафов.

Пол Ньороге потерял в катастрофе жену, троих детей и тёщу. Рейс ET302 должен был доставить их из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения).

В 2021 году Boeing признал ответственность за крушение 737 MAX и выплатил почти полмиллиарда долларов.

Boeing 737 MAX, четвертое поколение Boeing 737, столкнулся с кризисом после крушения Lion Air JT610 и ET302, в результате которых погибли 346 человек. Причиной была названа система MCAS, которая автоматически опускала нос самолета. Boeing переработала MCAS, но первоначальные решения и обман привели к трагедиям и кризису для компании.

Уточнения

Компенсация в международном праве — финансовое возмещение ущерба, причинённого международно-противоправным деянием государства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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