Сколько стоит жизнь тревел-блогера? Россиянин делится впечатлениями и цифрами

Два года в Азии: сколько стоит жизнь тревел-блогера Алексея Кутового?

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный тревел-блогер Алексей Кутовой поделился с читателями своего блога на платформе "Дзен" подробностями своего двухлетнего азиатского приключения. За это время Алексей посетил восемь стран: Индию, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Малайзию, Индонезию и Гонконг. Главный вопрос, который волновал его подписчиков: сколько же стоит такая жизнь?

Фото: flickr.com by Ronald Tagra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Храм в Индонезии

Алексей признаётся, что для него главное — это впечатления, а не комфорт. Он предпочитает вкладывать деньги в новые открытия и опыт, а не в кратковременный, но дорогой отдых.

"Простой отдыхающий может ждать долгожданного отпуска весь год и вбухивать в этот короткий промежуток времени кучу денег, чтобы получить максимальное удовольствие. Ну а путешественник планирует на долгий срок, мирится с условиями, которые точно не назовешь комфортными", — отметил мужчина.

Общая сумма, потраченная на двухлетнее путешествие, составила внушительные 3,05 миллиона рублей. В эту цифру включены абсолютно все расходы: от перелётов и проживания до питания, покупки одежды, нового смартфона, медицинских услуг и даже непредвиденных трат.

Ежемесячно Алексей тратил около 109 тысяч рублей. При этом он активно экономил, выбирая бюджетные варианты проживания — хостелы и недорогие отели, где ночь обходилась в 400—1000 рублей в переводе на российские деньги. Питался блогер в местных недорогих заведениях.

Интересное наблюдение Алексея заключается в том, что больше денег он тратил в те месяцы, когда останавливался на более длительный срок в одном месте. А вот во время активных перемещений и приключений расходы, как правило, были меньше. Это говорит о том, что даже в долгосрочных путешествиях можно найти способы оптимизировать бюджет, если правильно расставить приоритеты.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения. Вместе с Европой образует материк Евразию, занимая более 83% его общей площади.

