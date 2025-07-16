Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Westinghouse объявила о планах строительства 10 ядерных реакторов в США
Растительное масло поможет очистить диски от грязи — совет водителям
Ошибки при мытье полов, которые ухудшают результат — рекомендации экспертов
Роскачество: в жару стоит избегать кофе, чая и соков из пакета
Лилейник, хоста и очиток признаны самыми неприхотливыми многолетниками
Футбол, баскетбол и волейбол заменят кардиотеки и силовые
Фармакологи выяснили, как сочетание спиртного и энергетиков влияет на мужчин и женщин
В Общественной палате назвали геноцидом инициативу с реестром холостяков
За доброе дело — до 20 лет: стрельба по дрону может обернуться тюрьмой

Сколько стоит жизнь тревел-блогера? Россиянин делится впечатлениями и цифрами

Два года в Азии: сколько стоит жизнь тревел-блогера Алексея Кутового?
2:03
Туризм

Известный тревел-блогер Алексей Кутовой поделился с читателями своего блога на платформе "Дзен" подробностями своего двухлетнего азиатского приключения. За это время Алексей посетил восемь стран: Индию, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Малайзию, Индонезию и Гонконг. Главный вопрос, который волновал его подписчиков: сколько же стоит такая жизнь?

Храм в Индонезии
Фото: flickr.com by Ronald Tagra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Храм в Индонезии

Алексей признаётся, что для него главное — это впечатления, а не комфорт. Он предпочитает вкладывать деньги в новые открытия и опыт, а не в кратковременный, но дорогой отдых.

"Простой отдыхающий может ждать долгожданного отпуска весь год и вбухивать в этот короткий промежуток времени кучу денег, чтобы получить максимальное удовольствие. Ну а путешественник планирует на долгий срок, мирится с условиями, которые точно не назовешь комфортными", — отметил мужчина.

Общая сумма, потраченная на двухлетнее путешествие, составила внушительные 3,05 миллиона рублей. В эту цифру включены абсолютно все расходы: от перелётов и проживания до питания, покупки одежды, нового смартфона, медицинских услуг и даже непредвиденных трат.

Ежемесячно Алексей тратил около 109 тысяч рублей. При этом он активно экономил, выбирая бюджетные варианты проживания — хостелы и недорогие отели, где ночь обходилась в 400—1000 рублей в переводе на российские деньги. Питался блогер в местных недорогих заведениях.

Интересное наблюдение Алексея заключается в том, что больше денег он тратил в те месяцы, когда останавливался на более длительный срок в одном месте. А вот во время активных перемещений и приключений расходы, как правило, были меньше. Это говорит о том, что даже в долгосрочных путешествиях можно найти способы оптимизировать бюджет, если правильно расставить приоритеты.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения. Вместе с Европой образует материк Евразию, занимая более 83% его общей площади.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта
Еда и рецепты
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта Аудио 
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей
Домашние животные
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Последние материалы
Спрос упал, тарифы выросли: металлурги ДНР и ЛНР просят о помощи
Редкая монета Кеннеди была найдена на автозаправке: находка на миллионы
Как правильно ухаживать за наращёнными волосами: рекомендации профессионалов
Рецепт джема из яблок с добавлением апельсина
В июле садоводам советуют рассыпать приманки против слизней под хостами
Захарова уколола Каллас за сомнения в плане Трампа по Украине
Что учесть в Дубае: культурные правила, которые помогут избежать конфузов
Гериатр Педро Абисанда назвал медленную походку ранним признаком старения
Кондиционер и двигатель: когда безопасно включать охлаждение в машине
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.