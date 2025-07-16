Этот невинный жест может обернуться скандалом: туристы в Дубае об этом не догадываются

Путешествие в Дубай обещает незабываемые впечатления, но, как и в любой стране с богатой культурой, здесь есть свои нюансы, которые стоит учитывать, чтобы избежать недоразумений. Популярный блогер @dailysaveandsolve поделилась в своём TikTok видео ценными советами для туристов, которые помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно в этом восточном городе.
Первое и, пожалуй, самое важное правило, которое стоит запомнить: избегайте использования левой руки для указания на что-либо или передачи предметов. В культуре ОАЭ, как и во многих других странах Ближнего Востока, левая рука традиционно считается нечистой. Это связано с историческими представлениями о гигиене, когда левая рука использовалась для личных нужд.
Даже небольшая ошибка может привести к непреднамеренному конфузу или, что ещё хуже, к проявлению неуважения к местным ценностям. Блогер привела пример из жизни: её британский коллега, указав левой рукой на блюдо в меню, столкнулся с отказом официанта принять заказ, пока он не переключился на правую руку. Поэтому, даже если вы левша, будьте внимательны и проявляйте осознанность.
Вторая культурная особенность, которая может удивить туристов, — это традиция есть правой рукой. В ОАЭ, особенно в семейной обстановке, часто принято принимать пищу руками, а не столовыми приборами. Чтобы полностью погрузиться в местную атмосферу и избежать неловких моментов, блогер рекомендует перенять такой способ еды во время путешествия. Это не только проявление уважения к местным обычаям, но и возможность получить более аутентичный гастрономический опыт.
Следуя этим простым, но важным советам, вы сможете насладиться гостеприимством Дубая, чувствуя себя уверенно и проявляя уважение к богатой культуре этого удивительного города.
Дуба́й (араб. دُبَيْ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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