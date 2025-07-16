Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стойкий макияж для жаркой погоды: советы визажиста
Как безопасно обогнать колонну фур на двухполосной трассе — рекомендации водителям
PLOS: загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами
Картофель и уксус против сигаретных ожогов на мебели: эффективные методы
В Екатеринбурге откроется киберарена на 400 мест в конце лета 2025
Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад
Рецепт яичницы по-кабардински с варкой яиц в сметане за 10 минут
Эпидемиологи назвали лептоспироз главной инфекцией от городских крыс
Садоводы поливают перец раствором мочевины и суперфосфата для богатого урожая

Мать инсценировала угрозу взрыва в самолёте, чтобы остановить сына от побега в Непал с любовницей

Скандал в Дакке: мать арестована за инсценировку взрыва в аэропорту
1:27
Туризм

В аэропорту Дакки произошёл инцидент, который мог обернуться трагедией, но в итоге привёл к аресту трёх человек. Как сообщает издание Dhaka Tribune, женщина из Бангладеш, чьё имя не разглашается, инсценировала угрозу взрыва на борту самолёта, чтобы помешать своему сыну сбежать в Непал с любовницей.

Самолёт
Фото: flickr.com by Faisal Akram, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт

По данным следствия, мужчина по имени Имон планировал вылететь из столицы Бангладеш в Катманду рейсом авиакомпании Biman Bangladesh Airlines вместе со своей возлюбленной. Однако этот план стал известен его матери и жене. Объединившись, они решили любой ценой остановить побег. По совету знакомого Имона, женщины связались с диспетчерской службой аэропорта и сообщили о якобы заложенной в самолете бомбе.

Вылет был немедленно отменён. На место происшествия прибыли сапёры и кинологи, которые провели тщательный трёхчасовой обыск лайнера. К счастью, взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.

В ходе расследования правоохранительные органы быстро установили, кто стоит за ложным сообщением. В результате были задержаны мать Имона, его жена и их сообщник.

Судьба самого Имона и его любовницы остаётся неизвестной. Неясно, удалось ли им в итоге добраться до Непала после срыва их планов.

Уточнения

Да́кка (бенг. ঢাকা) — столица и крупнейший город Бангладеш. Город основан в VII веке. Дакка — столица исторического государства Бенгалии (1608—1717), столица Бангладеш с 1971 года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Сомнолог Завалко: ночные кошмары могут быть связаны с дыханием и психикой
ВМС США приняли последний корабль класса Independence
Эта часть Греции лучше, чем вы думаете: рай на берегу Ионического моря ждёт своего туриста
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Зоологи Арктического института подтвердили прозрачность шерсти белого медведя
Эксперты отмечают низкую эффективность наказания за нарушение правил тонировки
Агрономы советуют поливать огурцы йодом с молоком для богатого урожая
Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине
Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 52 тыс. тонн
Козий сыр: альтернатива творогу с бонусом для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.