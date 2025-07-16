Мать инсценировала угрозу взрыва в самолёте, чтобы остановить сына от побега в Непал с любовницей

Скандал в Дакке: мать арестована за инсценировку взрыва в аэропорту

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Дакки произошёл инцидент, который мог обернуться трагедией, но в итоге привёл к аресту трёх человек. Как сообщает издание Dhaka Tribune, женщина из Бангладеш, чьё имя не разглашается, инсценировала угрозу взрыва на борту самолёта, чтобы помешать своему сыну сбежать в Непал с любовницей.

Фото: flickr.com by Faisal Akram, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт

По данным следствия, мужчина по имени Имон планировал вылететь из столицы Бангладеш в Катманду рейсом авиакомпании Biman Bangladesh Airlines вместе со своей возлюбленной. Однако этот план стал известен его матери и жене. Объединившись, они решили любой ценой остановить побег. По совету знакомого Имона, женщины связались с диспетчерской службой аэропорта и сообщили о якобы заложенной в самолете бомбе.

Вылет был немедленно отменён. На место происшествия прибыли сапёры и кинологи, которые провели тщательный трёхчасовой обыск лайнера. К счастью, взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.

В ходе расследования правоохранительные органы быстро установили, кто стоит за ложным сообщением. В результате были задержаны мать Имона, его жена и их сообщник.

Судьба самого Имона и его любовницы остаётся неизвестной. Неясно, удалось ли им в итоге добраться до Непала после срыва их планов.

Уточнения

Да́кка (бенг. ঢাকা) — столица и крупнейший город Бангладеш. Город основан в VII веке. Дакка — столица исторического государства Бенгалии (1608—1717), столица Бангладеш с 1971 года.

