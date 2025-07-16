Риски для туристов: какие районы Мозамбика особенно опасны

Вспышка оспы обезьян в Мозамбике: тревожный сигнал для туристов

3:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британское правительство выпустило новое предупреждение о рискованных поездках в Мозамбик после подтверждения вспышки вируса mpox, также известного как оспа обезьян. Заболевание, ранее зарегистрированное в других африканских странах, теперь распространилось в провинции Ньяса, где официально зафиксировано уже пять случаев заражения.

Фото: commons.wikimedia by Wellcome Library, London, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иллюстрация к истории об оспе, японская рукопись, ок. 1720

Губернатор провинции Элина Массенгеле сообщила, что число заболевших растёт, а многие потенциальные случаи всё ещё проходят тестирование. По её словам, mpox — это высокозаразное заболевание, требующее повышенной осторожности как от местных жителей, так и от туристов.

Минздрав Мозамбика подтвердил, что вспышка локализована в районе Лаго, на границе с Танзанией. Все инфицированные находятся в стабильном состоянии и изолированы дома, однако именно слабая система здравоохранения вызывает беспокойство международного сообщества.

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) заявило, что больничное оборудование в северных провинциях страны недостаточно развито, и в случае серьёзного ухудшения состояния пациента может понадобиться медицинская эвакуация в ЮАР или даже обратно в Великобританию.

На фоне вспышки mpox власти настаивают, чтобы все путешественники привились от ряда заболеваний не менее чем за 8 недель до отъезда. В список входят:

малярия,

лихорадка денге,

шистосомоз,

mpox.

Также рекомендуется оформить расширенную медицинскую страховку, которая должна покрывать эвакуацию, госпитализацию и лечение в случае заражения.

Mpox — это зоонозная вирусная инфекция, впервые выявленная в 1970 году в Демократической Республике Конго. Болезнь характеризуется лихорадкой, кожными высыпаниями и, в тяжёлых случаях, осложнениями со стороны внутренних органов. В 2022 году mpox вновь привлёк внимание специалистов, а в августе 2023 года ВОЗ повторно объявила его угрозой международного масштаба.

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, с 1 января по 8 июля 2025 года зарегистрировано более 77 000 случаев заболевания по всему миру, включая 501 смертельный исход.

FCDO ранее также предупреждало о повышенной опасности в провинциях Кабу-Делгаду и Ньяса, где активны группировки, связанные с исламским экстремизмом.

Туристам настоятельно не рекомендуется посещать такие районы, как:

Чиуре,

Муэда,

Пальма (включая исключения),

Мосимбоа-да-Прая,

Муидумбе,

Мелуку,

Кисанга,

Ибо и окружающие острова.

Любое посещение этих регионов допустимо только при острой необходимости, и исключительно при наличии подходящей страховки и плана экстренной эвакуации.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.



Нья́са (порт Niassa) — провинция в Мозамбике. Площадь провинции Ньяса составляет 129 056 км². Численность населения 1 182 393 человек (на 2007 год). Административный центр — город Лишинга.



Шистосомоз также шистосоматоз, бильгарциоз, — тропическое паразитарное заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами) из рода Schistosoma. Характеризуется дерматитом в период внедрения паразитов в кожу с последующим развитием лихорадки, интоксикации, уртикарной сыпи, спленомегалии, эозинофилии, поражения кишечника или мочеполовых органов.



Лихорадка де́нге (от суахили Ka-dinga pepo — «судорожный припадок»; костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

