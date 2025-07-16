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Путешествие по паркам мира: откройте для себя захватывающие тайны аттракционов

От Диснея до Драгстера: куда ехать за семейным драйвом и экстримом
3:29
Туризм

Любите острые ощущения? Вот 4 тематических парка в разных уголках мира, где каждый поворот, всплеск и петля — это билет в мир чистого адреналина.

Парк развлечений
Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парк развлечений

Europa Park: европейское турне со скоростью американских горок

В городке Руст, на юго-западе Германии, находится Europa Park — один из самых популярных парков Европы. Здесь собраны 15 тематических зон, каждая из которых стилизована под отдельную страну Европы: от Норвегии до Греции, от Франции до Исландии.

Любителям острых ощущений понравится Silver Star — одна из самых высоких и быстрых горок в Европе, с головокружительным падением и скоростью до 130 км/ч. А тем, кто предпочитает неспешные прогулки, подойдут водные аттракционы, 4D-кинотеатры и яркие парады.

Europa Park объединяет архитектурную красоту, культурную палитру континента и пульсирующий драйв настоящих американских горок.

Walt Disney World: волшебство с элементами безумия

Walt Disney World Resort во Флориде — это не просто тематический парк, а целая страна сказки и адреналина. Помимо встреч с любимыми персонажами, здесь вас ждут экстремальные аттракционы, такие как Space Mountain, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind и Expedition Everest.

Любители водных развлечений оценят парк Blizzard Beach с имитацией снежного курорта и Typhoon Lagoon, где искусственные волны способны унести вас в самую гущу приключений.

Здесь вы можете улететь в космос, спуститься с ледника и встретить Микки Мауса за один день. Disney умело соединяет детскую магию с взрослым уровнем адреналина.

Beto Carrero World: тропический драйв по-бразильски

Beto Carrero World в Пенья, Бразилия — крупнейший парк развлечений в Латинской Америке, названный в честь популярного бразильского шоумена. Здесь сочетаются цирковые представления, джунгли, животные, и, конечно же, американские горки.

Особая фишка — зрелищные шоу в стиле Дикого Запада и аттракционы с персонажами из мультфильма "Мадагаскар", благодаря сотрудничеству с DreamWorks. Атмосфера здесь максимально яркая, музыкальная и темпераментная, как и сама Бразилия.

Если вы хотите экзотику с размахом, Beto Carrero World — ваш билет в жаркое приключение.

Cedar Point: американская классика на максималках

В городе Сандаски, штат Огайо, США, расположен Cedar Point — настоящий Мекка для поклонников американских горок. Парк держит рекорд по их количеству: целых 17, включая легендарный Top Thrill Dragster, который за 3,8 секунды разгоняет вагонетку до 193 км/ч и отправляет её почти вертикально вверх на высоту 120 метров.

Это место для тех, кто не просто любит горки, а ищет настоящую встряску нервной системы. Помимо экстремальных треков, в парке есть семейные зоны, водные аттракционы, шоу и пляж на берегу озера Эри.

Cedar Point — это американская классика с мощным мотором: идеальный выбор для хардкорных фанатов экстрима.

Уточнения

4D-кино — маркетинговый термин, описывающий комбинацию 3D-кино и физических эффектов, синхронизированных с фильмом. Зрители могут ощущать движение и вибрацию кресел, ветер, дым, брызги воды, запахи. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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