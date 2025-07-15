Рестораны в Турции шокируют ценами — что творится на побережье

Президент TÜRSAB заявил о жалобах туристов на цены в ресторанах Турции

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция, некогда любимый курорт для миллионов туристов со всего мира, теперь теряет позиции. Но не из-за проблем с сервисом в отелях или пляжной инфраструктурой. Главный удар по туристической репутации страны нанесли рестораны.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Ресторан в турции

Миллионные счета и гнев туристов

"Цены в ресторанах возмутили не только местных жителей, но и иностранцев. Специалисты по туризму подчёркивают, что непомерные цены отпугивают туристов, и они уже обратились с жалобой к министру туризма", — пишут турецкие СМИ.

По мнению президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Балыккая, заведения общественного питания стали причиной массового недовольства отдыхающих:

Главная претензия как местных, так и иностранных туристов — это стоимость еды и напитков за пределами отеля. Ужин на греческих островах, и даже в Италии или Франции стоит вдвое дешевле, чем в Турции.

Цены на ужин как в люксе — но без люкса

Речь не о высокой кухне и изысканных дегустациях. Люди возмущаются обычным ужином в прибрежном кафе, который неожиданно может вылиться в сумму, сопоставимую с недельным проживанием.

Миллионные счета в прибрежных ресторанах и клубах стали горячей темой не только для местных жителей, но и для иностранных туристов.

"Иностранные туристы, делящиеся этими историями о возмутительных ценах из ресторанов в социальных сетях, начали указывать на то, что дорогие регионы, такие как греческие острова, более доступны. Благодаря упрощению визового режима по прибытии, местные туристы также стали обращаться к греческим островам", — подчёркивает г-н Балыккая.

Туристы уходят — брони отменяются

Резкое подорожание питания уже сказалось на статистике бронирования. Некоторые отдыхающие в буквальном смысле отменяют поездки — не желая переплачивать за элементарную еду. Виной всему — алчность рестораторов, считают специалисты отрасли.

"Когда цены на еду и напитки стали причиной отмены брони, специалисты по туризму также подняли флаг протеста", — подчеркивает Балыккая.

Министр молчит, штрафов нет

Жалобы туристов и представителей туристического бизнеса дошли до министра, но реакции не последовало. Отраслевые эксперты разочарованы бездействием властей:

"Если бы министр относился к делу ответственно, то рестораны, на которые подавалась жалоба, должны были быть оштрафованы и даже закрыты, если бы отказались принять меры", — уверяют турки.

"Мишлен" испортил аппетит

Особое раздражение вызывают так называемые "звёздные" рестораны. Один из владельцев дорогого заведения, пожелавший остаться анонимным:

"Мы тоже удивлены завышенными ценами. Например, ресторан, получивший звезду Мишлен, внезапно повышает цены. Другой ресторан, увидев рост цен, говорит: "Если там паста стоит 3000 лир, я подниму её до 1500 лир”", — признался он.

Это создало цепную реакцию: заведения, не претендующие на гастрономические изыски, начали гнаться за "звёздами" в чековых лентах, забыв о здравом смысле.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro "восстановить, крепить") — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



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