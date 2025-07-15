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Тайная идиллия Додеканеса: почему Арки и Марати — идеальное место для вашего уединения

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2:20
Туризм

Греция — это не только Санторини и Крит. Где-то далеко от материка, среди кристально чистых вод архипелага Додеканес, спрятались два крошечных острова, которые словно созданы для перезагрузки. Это Арки и Марати — место, где нет машин, толп туристов и спешки.

Греция
Фото: commons.wikimedia.org by HALUK COMERTEL, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Греция

Арки — тишина, белые дома и рыбацкие лодки

Арки (иногда его называют Аркой) — остров площадью около 8 км². Всего одна деревушка, 40-50 жителей и тишина, которую не нарушает даже мотор. Сюда легко добраться паромом с Патмоса (20-40 минут) или Липси (около часа).

На побелённой набережной выстроились домики, таверны и лодки. Особенно хвалят таверну Nicolas — рейтинг 4,7 на TripAdvisor, а подают там простую, но вкусную еду: свежую рыбу и традиционные блюда.

Стоит пройтись по главной тропе на юг острова — и вы окажетесь на пляже Тиганакия. Лазурные бухты, каменные скалы, защищающие от ветра, и никакой суеты. По пути — уютный ресторан Taverna Apolafsi с шикарным видом на море.

А если пойдёте на север, увидите руины старой итальянской обсерватории и церковь Пантагосса. Иногда древние стены возникают прямо среди зелени — просто остановитесь и оглянитесь.

Марати — остров, где даже шаги звучат тише

С Арки на соседний островок Марати (или Маратос) вас довезут на лодке. Он настолько маленький, что можно обойти его за час. Постоянных жителей — всего несколько, но есть таверна, церковь и семейный курорт Marathi Island Resort, работающий с 1978 года.

Курорт — это три белых домика с синими акцентами, каждый с видом на море. Рядом — ресторан Pantelis Marathi, где можно заранее забронировать столик и пообедать буквально у кромки воды.

Здесь нет обязательной программы. Вы гуляете вдоль холмов, где пасутся козы, купаетесь в одиночестве, читаете на пляже и заходите к маленькой церкви Святого Николая с куполом цвета неба. Это идеальный антипод шумным курортам.

Уточнения

Южные Спора́ды (Додекане́с, Δωδεκάνησος; Додека́ниса, греч. Δωδεκάνησα, от δώδεκα - "двенадцать" и νήσος - "остров") — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Греции. Характер расположения островов сделал термин "спорадический" синонимом случайности.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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