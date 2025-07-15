Тайная идиллия Додеканеса: почему Арки и Марати — идеальное место для вашего уединения

Греция — это не только Санторини и Крит. Где-то далеко от материка, среди кристально чистых вод архипелага Додеканес, спрятались два крошечных острова, которые словно созданы для перезагрузки. Это Арки и Марати — место, где нет машин, толп туристов и спешки.
Арки (иногда его называют Аркой) — остров площадью около 8 км². Всего одна деревушка, 40-50 жителей и тишина, которую не нарушает даже мотор. Сюда легко добраться паромом с Патмоса (20-40 минут) или Липси (около часа).
На побелённой набережной выстроились домики, таверны и лодки. Особенно хвалят таверну Nicolas — рейтинг 4,7 на TripAdvisor, а подают там простую, но вкусную еду: свежую рыбу и традиционные блюда.
Стоит пройтись по главной тропе на юг острова — и вы окажетесь на пляже Тиганакия. Лазурные бухты, каменные скалы, защищающие от ветра, и никакой суеты. По пути — уютный ресторан Taverna Apolafsi с шикарным видом на море.
А если пойдёте на север, увидите руины старой итальянской обсерватории и церковь Пантагосса. Иногда древние стены возникают прямо среди зелени — просто остановитесь и оглянитесь.
С Арки на соседний островок Марати (или Маратос) вас довезут на лодке. Он настолько маленький, что можно обойти его за час. Постоянных жителей — всего несколько, но есть таверна, церковь и семейный курорт Marathi Island Resort, работающий с 1978 года.
Курорт — это три белых домика с синими акцентами, каждый с видом на море. Рядом — ресторан Pantelis Marathi, где можно заранее забронировать столик и пообедать буквально у кромки воды.
Здесь нет обязательной программы. Вы гуляете вдоль холмов, где пасутся козы, купаетесь в одиночестве, читаете на пляже и заходите к маленькой церкви Святого Николая с куполом цвета неба. Это идеальный антипод шумным курортам.
Южные Спора́ды (Додекане́с, Δωδεκάνησος; Додека́ниса, греч. Δωδεκάνησα, от δώδεκα - "двенадцать" и νήσος - "остров") — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Греции. Характер расположения островов сделал термин "спорадический" синонимом случайности.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.