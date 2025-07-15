Россияне массово рванули за границу — что стало главным направлением сезона

Спрос на зарубежные туры вырос после укрепления рубля — данные на июль 2025

3:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курс рубля пошёл вверх, и вместе с ним — интерес россиян к зарубежному отдыху. Как только доллар опустился ниже психологической отметки в 100 рублей, продажи туров резко пошли в рост. Business FM сообщила, что укрепление рубля стало главным драйвером возросшего спроса. Эту информацию подхватили и турецкие СМИ, особо подчеркнув, что Турция вновь заняла первое место в рейтинге самых популярных направлений среди туристов из России.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Курортное место

Турция снова на вершине

Анталия — абсолютный фаворит лета 2025. Курорт привлёк уже около 7 миллионов туристов, и россияне в этом списке — не последняя строчка. Причины успеха предельно просты:

прямые рейсы из множества городов России,

широкий выбор отелей под любой бюджет,

разнообразие формата отдыха — от "всё включено" до бутиковых решений.

Тем не менее, жалобы на высокие цены звучат всё чаще. Турпром в этом контексте приводит как шокирующе дорогие предложения, так и примеры, как можно "поймать" дешёвую Турцию — главное, правильно выбрать момент.

Египет и ОАЭ: лето со скидками

На втором месте по популярности — Египет. Несмотря на изнуряющую жару, система "всё включено" и скидки до 50% делают страну привлекательной. Особенно в летние месяцы, когда ценник на хорошие отели заметно падает.

Замыкают тройку Объединённые Арабские Эмираты. Эмираты активно конкурируют за внимание туристов: цены на проживание стали заметно ниже, а прямые рейсы делают поездку удобной и быстрой.

Мальдивы и Вьетнам: экзотика, которая рядом

Мальдивы в летнем сезоне 2025 года неожиданно привлекли внимание россиян благодаря межсезонным скидкам. Это направление теперь рассматривают не только как "тур для молодожёнов", но и как приятный пляжный отпуск для семейных пар и соло-туристов.

Ещё один "возвращенец" сезона — Вьетнам. Прямые рейсы в Нячанг снова в тренде, а недельный тур в пятизвёздочный отель обойдётся примерно в 200 000 рублей. Восточный сервис, тёплое море и относительно низкие цены делают его серьёзным конкурентом более традиционным курортам.

Европа: дорога, но всё равно желанна

Европа теряет часть туристов, но остаётся привлекательной для состоятельной аудитории. Проблема — в логистике:

получить шенгенскую визу стало сложнее,

почти всегда необходима пересадка,

авиабилеты дорогие, а цена тура может достигать 1 млн рублей.

Однако такие направления, как Греция, Франция и Италия, по-прежнему в списке желаний — несмотря на трудности, они остаются символом "настоящего отпуска".

Что изменилось на валютном фронте

Курс доллара достиг пика в ноябре 2024 года, когда за один "зелёный" давали почти 110 рублей. Затем началось плавное укрепление рубля. В марте 2025 года доллар уже стоил 80 рублей, а на сегодня опустился до 77.89 рубля. Этот курс стал настоящим сигналом для туристов: пора бронировать, пока выгодно.

Уточнения

О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.



О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

