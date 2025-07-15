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Вежливость по-дубайски: мелочь, которую туристы часто игнорируют

Блогер рассказала о культурных нормах Дубая, важных для туристов
Туризм

Планируете отдых в Дубае? Тогда стоит заранее узнать о тонкостях местного этикета — здесь даже простое движение рукой может привести к неловкой ситуации. Особенно если эта рука — левая.

Традиции думая
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Традиции думая

Почему левая рука может стать источником конфуза

В странах Ближнего Востока, включая Объединённые Арабские Эмираты, левая рука традиционно ассоциируется с личной гигиеной. До широкого распространения туалетной бумаги именно ею занимались деликатными делами, и это наложило культурный отпечаток.

"Использование левой руки в общественных местах, особенно когда вы указываете на что-то или передаёте предметы, считается неуважительным во многих культурах Ближнего Востока, в том числе в Дубае. Это связано с правилами гигиены", — поясняет автор TikTok-аккаунта @dailysaveandsolve.

В итоге до сих пор европейцы, особенно те, кто привык к леворукому взаимодействию, попадают в затруднительные ситуации.

"Я видела, как мой британский коллега случайно указал левой рукой на блюдо в меню, и официант отказался принимать заказ, пока он не указал правой рукой", — рассказывает блогер.

Если вы левша, это вовсе не значит, что вас будут порицать — просто стоит быть особенно внимательным в определённых ситуациях. Уважение к местным традициям здесь действительно играет ключевую роль.

Как не показаться грубым: основные правила

Взаимодействуя с людьми в Дубае, важно помнить:

  • Указываем и передаём предметы только правой рукой.
  • Приветствуем — тоже правой.
  • Левую руку лучше оставить "в тени", особенно в общественных или официальных местах.

"Хотя использование левой руки формально не запрещено, во многих ситуациях это считается неуважением. Туристам рекомендуется быть внимательными к тому, как они взаимодействуют с местными жителями…", — уточняет автор ролика.

Такой жест проявляет не только знание норм, но и вежливость — ценность, которая особенно высоко ценится в Эмиратах.

Традиции за столом: ещё одна особенность

Не менее важен и другой нюанс: в Эмиратах принято есть руками. Причём — строго правой. Особенно это актуально, когда вас пригласили к традиционному эмиратскому столу в семейной обстановке. Здесь использование столовых приборов может быть воспринято как отказ от участия в общей трапезе.

"Туристам, желающим избежать неловких ситуаций, лучше всего перенять местный способ еды, используя правую руку, а при необходимости и обе", — советует блогер.

Эти правила могут показаться непривычными, но соблюдая их, вы не только избежите недоразумений, но и проявите уважение к культуре, которая трепетно относится к своим традициям.

Уточнения

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде. 

Культу́ра (от лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", см. агрокультура, от colere — "возделывать, ухаживать", родственное — "культ") — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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