Как бегать под дождём и не простыть — главное в деталях

Представь: за окном январь, но вместо искристого снега — дождь и слякоть. А ты только вошёл во вкус зимних пробежек! Что делать — отложить кроссовки до весны? Конечно же, нет. Дождливая погода может стать отличным тренажёром выносливости и силы духа — если знать пару хитростей.
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Бег под дождём
Главное — не одежда, а подход
Первое, что стоит понять:
ты всё равно промокнешь. Смирись. И начни наслаждаться моментом.
Звучит странно, но как только ты перестаёшь бороться с неизбежным — бежать становится намного легче.
Подготовка — половина успеха
Чтобы не замёрзнуть и не вспоминать пробежку с содроганием, важно правильно собраться:
Одежда: забудь про "капусту". Мокрые слои только усилят дискомфорт. Достаточно: - базового слоя (термобельё или облегающая спортивная майка из синтетики), - и верхнего — водоотталкивающей ветровки.
Головной убор: кепка или козырёк спасут глаза от струй дождя.
Обувь: кроссовки с цепкой нескользящей подошвой. Это не зима, но поскользнуться на мокром асфальте — проще простого.
Не повторяй этих ошибок
Вот список типичных промахов, которые превращают пробежку в каторгу:
Не надевай слишком тёплую одежду — вспотеешь, промокнешь изнутри и замёрзнешь вдвойне.
Не носи хлопок — он намокает, становится тяжёлым и неприятно липнет к телу.
Не забывай защищать технику — наушники, часы, смартфон должны быть в водонепроницаемых чехлах.
Перед и после
Разминка: сделай её дома или в подъезде. Мышцы скажут спасибо.
После пробежки: сразу в душ и за горячим чаем. И да, тёплые носки — мастхэв!
Бег в дождь — это:
немного экстрима,
немного медитации,
много удовольствия (если одет по погоде).
Не отказывай себе в привычном ритме — просто адаптируйся. Погода может меняться, а ты — нет. Ты по-прежнему бегаешь. Только теперь с дождём в спину.
Уточнения
О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.
Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.