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Как бегать под дождём и не простыть — главное в деталях

Эксперты по бегу назвали 6 правил для бега в дождливую погоду
2:09
Туризм

Представь: за окном январь, но вместо искристого снега — дождь и слякоть. А ты только вошёл во вкус зимних пробежек! Что делать — отложить кроссовки до весны? Конечно же, нет. Дождливая погода может стать отличным тренажёром выносливости и силы духа — если знать пару хитростей.

Бег под дождём
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег под дождём

Главное — не одежда, а подход

Первое, что стоит понять:

ты всё равно промокнешь. Смирись. И начни наслаждаться моментом.

Звучит странно, но как только ты перестаёшь бороться с неизбежным — бежать становится намного легче.

Подготовка — половина успеха

Чтобы не замёрзнуть и не вспоминать пробежку с содроганием, важно правильно собраться:

  • Одежда: забудь про "капусту". Мокрые слои только усилят дискомфорт. Достаточно:
    - базового слоя (термобельё или облегающая спортивная майка из синтетики),
    - и верхнего — водоотталкивающей ветровки.
  • Головной убор: кепка или козырёк спасут глаза от струй дождя.
  • Обувь: кроссовки с цепкой нескользящей подошвой. Это не зима, но поскользнуться на мокром асфальте — проще простого.

Не повторяй этих ошибок

Вот список типичных промахов, которые превращают пробежку в каторгу:

  • Не надевай слишком тёплую одежду — вспотеешь, промокнешь изнутри и замёрзнешь вдвойне.
  • Не носи хлопок — он намокает, становится тяжёлым и неприятно липнет к телу.
  • Не забывай защищать технику — наушники, часы, смартфон должны быть в водонепроницаемых чехлах.

Перед и после

  • Разминка: сделай её дома или в подъезде. Мышцы скажут спасибо.
  • После пробежки: сразу в душ и за горячим чаем. И да, тёплые носки — мастхэв!

Бег в дождь — это:

  • немного экстрима,
  • немного медитации,
  • много удовольствия (если одет по погоде).

Не отказывай себе в привычном ритме — просто адаптируйся. Погода может меняться, а ты — нет. Ты по-прежнему бегаешь. Только теперь с дождём в спину.

Уточнения

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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