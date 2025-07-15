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Чудесные способы, как избавиться от заложенности ушей в самолете — узнайте секреты опытных путешественников!

Способы избежать заложенности ушей при полете — простые советы для комфортного путешествия
Туризм

Полёт на самолёте может омрачиться неприятным ощущением заложенности в ушах, вызванным изменением давления. К счастью, существует несколько простых способов, которые помогут вам избежать дискомфорта и насладиться путешествием.

Вид из окна самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Plassio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вид из окна самолёта

Первый и самый распространённый метод — это стимуляция зевания и глотания. Зевание активно открывает евстахиеву трубу, соединяющую среднее ухо с носоглоткой, позволяя давлению выровняться. Глотание также способствует этому процессу. Попробуйте пить небольшими глотками воду, сок или чай. Жевательная резинка или леденцы — отличный способ стимулировать слюноотделение и, как следствие, глотание.

Ещё один эффективный приём — манёвр Вальсальвы. Сделайте глубокий вдох, зажмите нос пальцами, закройте рот и попытайтесь выдохнуть, как будто сморкаетесь. Вы должны почувствовать лёгкое давление в ушах. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить барабанные перепонки. Существует и манёвр Тойби: зажмите нос, закройте рот и попытайтесь сделать глоток.

Для тех, кто часто сталкивается с этой проблемой, существуют специальные беруши для полётов, которые регулируют давление в ушах. Их можно найти в аптеках или магазинах для путешественников.

Если вы путешествуете с маленьким ребёнком, во время взлёта и посадки предложите ему бутылочку или соску. Глотательные движения помогут выровнять давление в ушах малыша.

Если у вас насморк или простуда, перед полётом используйте сосудосуживающие капли для носа. Они помогут уменьшить отёк слизистой оболочки и облегчить открытие евстахиевой трубы. Если у вас серьёзная простуда или инфекция уха, проконсультируйтесь с врачом, возможно, вам придётся отложить полёт.

Помните, что, если у вас часто закладывает уши в самолёте, стоит обратиться к врачу. В большинстве случаев заложенность проходит самостоятельно через несколько минут после взлёта или посадки. Главное — не паниковать. Однако, если боль в ушах сильная и не проходит, обязательно обратитесь к врачу.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропн; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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