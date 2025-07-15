Туризм без границ: как Москва адаптируется к новым требованиям путешественников

Будущее московского туризма: что ждёт гостей столицы к 2030 году?

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва, стремясь укрепить свои позиции как ведущего туристического центра, активно адаптируется к меняющимся запросам путешественников. В 2024 году столица приняла рекордное количество гостей, и городские власти планируют дальнейшее развитие индустрии гостеприимства, стремясь к 2030 году привлечь до 40% всех туристов в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Lukdmi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВДНХ

Один из ключевых трендов, который Москва успешно использует, — это ностальгический туризм. Город предлагает разнообразные возможности для погружения в прошлое, от посещения культовых мест советской эпохи, таких как ВДНХ и кафе "Оттепель", до участия в тематических мероприятиях. Проект "Зима в Москве" был пронизан духом традиций и детских воспоминаний, а летний фестиваль "Усадьбы Москвы" позволяет окунуться в атмосферу романтизированного XIX века.

Другой важный тренд — туризм в своём городе (staycation). Москвичи всё чаще открывают для себя новые грани родного мегаполиса, исследуя его районы и окрестности. Город поддерживает этот интерес, организуя бесплатные экскурсии и предлагая уникальные маршруты, разработанные местными жителями.

Наконец, Москва учитывает растущий спрос на кастомизацию и уникальные впечатления. Город предоставляет возможности для самостоятельного знакомства с достопримечательностями и предлагает разнообразные варианты отдыха, отвечающие индивидуальным предпочтениям каждого туриста. Кроме того, в Москве проходит множество фестивалей самой разнообразной тематики. Об этом сообщает "Российская газета".

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

