Жизнь стюардессы: чем-то она похожа на красивую сказку, но к сожалению, реальность совсем не такова

Нам всем кажется, что жизнь стюардессы — это загар на Мальдивах, бесконечные путешествия и романтика неба. Но всё ли так красиво? Как рассказала бортпроводница с 10-летним стажем Джоанна Смит, реальность далека от идеала.
Желающих — сотни, а шанс получить работу в крупных авиакомпаниях вроде Delta — менее 1%. Помимо строгих требований и многоэтапного собеседования, впереди обучение: 6 недель теории и практики — от эвакуации до работы с агрессивными пассажирами. И только потом — долгожданные "крылья".
"Наша главная миссия — безопасность. Обслуживание — это вторично", — объясняет Джоанна.
Стюардессы умеют открывать аварийные двери, локализовать возгорание, оказывать первую помощь и даже справляться с потенциальными угрозами на борту. Их роль гораздо серьёзнее, чем кажется.
Вот пара неожиданных фактов:
Большинство бортпроводников имеют высшее образование — от медицины до юриспруденции. Среди них много родителей, состоящих в браке, а вовсе не "одиноких девушек без детей".
"Бывает, у нас 10 часов на пересадку. Включая дорогу до отеля. Всё, что успеваешь — поспать", — делится Джоанна.
Хотя иногда случаются длинные остановки, чаще всего — короткий отдых и снова в небо. А маршруты, вопреки мифам, меняются каждый день — только опытные сотрудники могут выбирать рейсы заранее.
"Мы не можем "подождать” чей-то рейс. Всё, что можно — подсказать, где ваш выход", — честно признаёт Джоанна.
Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
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