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Жизнь стюардессы: чем-то она похожа на красивую сказку, но к сожалению, реальность совсем не такова

Реальность в небе: эти факты о бортпроводниках изменят ваше мнение о них
2:17
Туризм

Нам всем кажется, что жизнь стюардессы — это загар на Мальдивах, бесконечные путешествия и романтика неба. Но всё ли так красиво? Как рассказала бортпроводница с 10-летним стажем Джоанна Смит, реальность далека от идеала.

Стюардессы
Фото: commons.wikimedia.org by Brussels Airport/Aéroport de Bruxelles/Luchthaven Brussel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардессы

Стать стюардессой — сложнее, чем поступить в Лигу плюща

Желающих — сотни, а шанс получить работу в крупных авиакомпаниях вроде Delta — менее 1%. Помимо строгих требований и многоэтапного собеседования, впереди обучение: 6 недель теории и практики — от эвакуации до работы с агрессивными пассажирами. И только потом — долгожданные "крылья".

Основная задача — не кофе разносить

"Наша главная миссия — безопасность. Обслуживание — это вторично", — объясняет Джоанна.

Стюардессы умеют открывать аварийные двери, локализовать возгорание, оказывать первую помощь и даже справляться с потенциальными угрозами на борту. Их роль гораздо серьёзнее, чем кажется.

Зарплата начинается… с закрытия двери

Вот пара неожиданных фактов:

  • За время посадки и высадки полную ставку не платят.
  • Задержки рейса — проблема и для бортпроводников, ведь они получают копейки, пока самолёт стоит.
  • Помощь с багажом? Это не их обязанность, и травмы от чемоданов — частая причина больничных.

И нет, они не все одиноки и без высшего образования

Большинство бортпроводников имеют высшее образование — от медицины до юриспруденции. Среди них много родителей, состоящих в браке, а вовсе не "одиноких девушек без детей".

Романтика полётов? Есть нюансы

"Бывает, у нас 10 часов на пересадку. Включая дорогу до отеля. Всё, что успеваешь — поспать", — делится Джоанна.

Хотя иногда случаются длинные остановки, чаще всего — короткий отдых и снова в небо. А маршруты, вопреки мифам, меняются каждый день — только опытные сотрудники могут выбирать рейсы заранее.

А ещё - никакого волшебного доступа

"Мы не можем "подождать” чей-то рейс. Всё, что можно — подсказать, где ваш выход", — честно признаёт Джоанна.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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