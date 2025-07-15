Уникальный пляж в Великобритании: где найти золотистый песок и минимум людей?

Если вы считаете, что в Великобритании невозможно найти безлюдный пляж, вы просто не были в Кэмбер-Сэндс. Почти пять миль мягкого песка, редкая для страны система дюн и минимум людей — это место в Восточном Суссексе называют одним из самых тихих пляжей в Англии. Да, даже летом.
Пока популярные пляжи вроде Брайтона покрыты галькой, Кэмбер-Сэндс удивляет настоящим золотистым песком. Это единственный пляж с песчаными дюнами в округе. Здесь обитает более 250 видов животных и растений — от морских птиц до редких бабочек. А западная часть пляжа у слияния с рекой Ротер — самая популярная.
Кэмбер — рай для кайтсёрферов. Здесь есть специальная зона для занятий водными видами спорта, а также центры, где можно взять уроки или арендовать оборудование для сапбординга, виндсёрфинга или каякинга.
Пляж патрулируют спасатели RNLI с конца мая по начало сентября. Родителям будет приятно узнать, что здесь действует система браслетов, помогающая быстро найти потерявшихся детей.
Любите старину и уют? Тогда отправляйтесь в город Рай — всего в нескольких минутах от пляжа. Прогуляйтесь по мощёным улицам, загляните в таверну Mermaid Inn 1420 года и откройте для себя природный заповедник Rye Harbour с его 1150 акрами дикой природы.
А ещё - развалины замка Кэмбер, построенного по приказу Генриха VIII. Внутрь пока не пускают (реставрация), но внешние стены доступны для осмотра.
Добраться до Кэмбер-Сэндс можно поездом до станции Рай, а оттуда на автобусе №100 (ходит раз в час). Если вы едете из Лондона, сядьте на поезд с вокзала Сент-Панкрас до Эшфорда, пересаживайтесь на поезд до Рая — и вы почти у цели. Аэропорт Гатвик находится примерно в 1,5 часах езды.
Лучшее время для приезда — раннее утро или вечер: в выходные и жару здесь бывает людно. Бесплатной парковки нет, но есть три муниципальные и одна частная парковка (от 10 фунтов в день).
Восточный Суссекс (Ист-Сассекс, англ. East Sussex,) — графство на юге Англии. Входит в состав региона Юго-Восточная Англия. Столица — Льюис, крупнейший город — Брайтон.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.