Уникальный пляж в Великобритании: где найти золотистый песок и минимум людей?

Этот пляж в Англии назвали самым безлюдным — и вы не догадаетесь, почему

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы считаете, что в Великобритании невозможно найти безлюдный пляж, вы просто не были в Кэмбер-Сэндс. Почти пять миль мягкого песка, редкая для страны система дюн и минимум людей — это место в Восточном Суссексе называют одним из самых тихих пляжей в Англии. Да, даже летом.

Фото: commons.wikimedia.org by SpartanDav, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кэмбер-Сэндс, Великобритания

Почему Кэмбер-Сэндс особенный

Пока популярные пляжи вроде Брайтона покрыты галькой, Кэмбер-Сэндс удивляет настоящим золотистым песком. Это единственный пляж с песчаными дюнами в округе. Здесь обитает более 250 видов животных и растений — от морских птиц до редких бабочек. А западная часть пляжа у слияния с рекой Ротер — самая популярная.

Как провести день у моря

Кэмбер — рай для кайтсёрферов. Здесь есть специальная зона для занятий водными видами спорта, а также центры, где можно взять уроки или арендовать оборудование для сапбординга, виндсёрфинга или каякинга.

Пляж патрулируют спасатели RNLI с конца мая по начало сентября. Родителям будет приятно узнать, что здесь действует система браслетов, помогающая быстро найти потерявшихся детей.

Что посмотреть рядом

Любите старину и уют? Тогда отправляйтесь в город Рай — всего в нескольких минутах от пляжа. Прогуляйтесь по мощёным улицам, загляните в таверну Mermaid Inn 1420 года и откройте для себя природный заповедник Rye Harbour с его 1150 акрами дикой природы.

А ещё - развалины замка Кэмбер, построенного по приказу Генриха VIII. Внутрь пока не пускают (реставрация), но внешние стены доступны для осмотра.

Как добраться

Добраться до Кэмбер-Сэндс можно поездом до станции Рай, а оттуда на автобусе №100 (ходит раз в час). Если вы едете из Лондона, сядьте на поезд с вокзала Сент-Панкрас до Эшфорда, пересаживайтесь на поезд до Рая — и вы почти у цели. Аэропорт Гатвик находится примерно в 1,5 часах езды.

Лучшее время для приезда — раннее утро или вечер: в выходные и жару здесь бывает людно. Бесплатной парковки нет, но есть три муниципальные и одна частная парковка (от 10 фунтов в день).

Где остановиться

Camber Sands Holiday Park — удобные домики и караваны.

4 Marine Cottages — уютный пляжный коттедж для семьи.

The Gallivant — бутик-отель с рестораном, спа и йогой прямо у пляжа.

Уточнения

Восточный Суссекс (Ист-Сассекс, англ. East Sussex,) — графство на юге Англии. Входит в состав региона Юго-Восточная Англия. Столица — Льюис, крупнейший город — Брайтон.

