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Аэрофлот открывает двери для пушистых пассажиров

До шести пассажиров с хвостами: новые правила перевозки животных
3:00
Туризм

На радость заводчикам, зоокурьерам и просто владельцам домашних животных, "Аэрофлот" обновил правила перевозки животных в салоне. Теперь авиакомпания разрешает взять до шести животных на одного пассажира — значительное увеличение по сравнению с прежним лимитом в одну переноску.

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Фото: commons.wikimedia.org by Zhuravlik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Согласно новым правилам, трое животных могут размещаться под креслом, а ещё трое — на выкупленном соседнем месте. Это делает путешествия более комфортными и экономически оправданными, особенно для тех, кто регулярно перевозит животных.

Вес и размещение: что нужно знать

Обновлённый регламент предусматривает чёткие ограничения по весу:

Под креслом: каждое животное — до 8 кг вместе с переноской.
На соседнем кресле: до 15 кг.

Это значит, что пассажир может взять, например, двух кошек разного веса, распределив их по местам в зависимости от параметров. Такие гибкие условия особенно важны для зоотранспортировщиков, которым ранее приходилось бронировать несколько билетов или прибегать к грузовой перевозке.

Важно: как и прежде, животные должны находиться в специальных переносках, соответствующих требованиям безопасности и габаритам салона.

Для кого эти правила особенно важны

Заводчики и зоокурьеры — основные пользователи новых возможностей. Они регулярно перевозят животных из питомников к новым владельцам. Большинство клиентов находятся за рубежом, в первую очередь в Юго-Восточной Азии — в Таиланде, Вьетнаме, Китае.

Речь идёт не только о кошках и собаках, но и о более экзотических видах: обезьянах, птицах, хорьках. Новые правила облегчают логистику, экономят деньги и позволяют перевезти больше животных одним рейсом — это особенно актуально при международной доставке.

В список разрешённых для перевозки животных входят:

  • Хорьки, фретки, фенеки (карликовые лисы);
  • Лори, еноты, сурикаты, мини-кролики;
  • Лисы, декоративные ежи и другие мелкие домашние и экзотические виды.

Стоит отметить, что речь идёт о салоне самолёта. В грузовом отсеке авиакомпания принимает даже крупных животных, таких как львы и тигры, но это уже категория зооперевозок для учреждений, а не частных лиц.

Новые правила делают воздушные путешествия с питомцами проще и прозрачнее. Они экономят на дополнительных билетах, облегчают международные перевозки и позволяют избежать необходимости сдачи животных в багаж — что всегда стресс и для животного, и для владельца.

Пока другие авиакомпании не спешат с подобными мерами, "Аэрофлот" укрепляет репутацию лояльного перевозчика для владельцев животных, реагируя на потребности рынка и мировые тенденции в сфере pet-friendly сервиса.

Уточнения

Фе́нек (лат. Vulpes zerda) — миниатюрная лисица с крупными относительно тела ушами, живущая в пустынях Северной Африки. 

Фре́тка фуро или домашний хорёк (лат. Mustela furo, или Mustela putorius furo), — одомашненная форма лесного хорька, применяемая в качестве охотничьего, декоративного и лабораторного животного.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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