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Провезенде: сокровище для ценителей вина и тишины, спрятанное в сердце долины Дору

Семейный музей и ужин при свечах: эта деревня в Португалии прекраснее Тосканы
2:43
Туризм

Пока туристы толпятся в Провансе и Тоскане, настоящий подарок для ценителей вина и уединения спрятан в сердце долины Дору — в крошечной деревушке Провезенде. Здесь, на холмах северной Португалии, виноградники террасами спускаются к реке, а старинные особняки шепчут истории о былой славе портвейна.

Провезенде, Португалия
Фото: commons.wikimedia.org by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Провезенде, Португалия

Где время остановилось

Провезенде — место без туристической суеты. В отличие от оживлённых соседей вроде Пиньяна или Песо-да-Регуа, здесь царит тишина. В деревне до сих пор работают винодельни, которыми управляют потомки основателей, а улицы хранят атмосферу римской эпохи.

Одной из жемчужин деревни считается Igreja Matriz de Provesende — элегантная церковь в стиле барокко и неоклассицизма, построенная в 1720 году. Она словно создана для открыток — строгая, каменная, и в то же время невероятно тёплая.

Хлеб, вино и дух старины

Вино, конечно, доминирует в этом регионе, но сердце местных давно отдано другому продукту — хлебу. В Padaria Fátima, пекарне в здании бывшей оливковой давильни, с 1940 года каждое утро пекут хлеб на закваске в дровяной печи. Простое, но магическое место.

Рядом, на главной площади, расположено Café O Arado Museu. Это не просто кафе, а настоящий мини-музей под крышей: здесь собрана удивительная коллекция предметов крестьянского быта, старых инструментов и винодельческого оборудования. Всё это создаёт живую летопись деревни.

Переночуйте среди виноградников

Старинная усадьба Morgadio da Calçada — идеальное место для ночлега. Она работает с XVII века и принадлежит всё той же семье. Гостям предлагают номера в стиле "постель и завтрак" — уютные, без лишней роскоши, но с настоящим характером.

Гости могут:

  • продегустировать портвейны в подвале;
  • пройтись по виноградникам;
  • поужинать при свечах с блюдами по семейным рецептам;
  • искупаться в бассейне или купить домашний хлеб и вино в лавке.

"Прекрасные впечатления. Семейная гордость чувствуется во всём. Хорошая еда, спокойная атмосфера и очень уютные номера в самой очаровательной и дружелюбной деревне", — делится впечатлением один из гостей.

Как добраться

Из Порту до Провезенде — около полутора часов на поезде (Porto Campanhã), а затем короткая поездка на автобусе или такси. И вы — в одном из самых недооценённых уголков Европы.

Уточнения

Провезенде (порт. Provesende) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал. Является составной частью муниципалитета Саброза. Входит в экономико-статистический субрегион Доуру, который входит в Северный регион.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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