Как кипяток на коленях пассажирки United Airlines привёл к судебному иску на 75 тысяч долларов

Пассажирка авиакомпании United Airlines Анджела Макконнелл столкнулась с серьёзными последствиями после инцидента на борту самолёта. В июле 2023 года во время рейса из Йоханнесбурга в Ньюарк бортпроводник случайно пролил на её колени чашку с кипятком, что привело к ожогам второй степени.
Женщина описала свою боль как невыносимую и отметила, что экипаж не оказал ей должной помощи. Вместо того чтобы вызвать врача, они лишь предоставили ей пакет со льдом, что, по её словам, не помогло облегчить страдания, а только усилило их. Лишь спустя несколько часов ей принесли марлевую повязку, но полноценная медицинская помощь была оказана только после прибытия в родной город.
Сейчас Анджела продолжает лечение в специализированном центре и решила подать в суд на авиакомпанию, требуя компенсацию в размере 75 тысяч долларов за моральный ущерб. Она надеется, что её история привлечёт внимание к вопросам безопасности и заботы о пассажирах на борту. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.
Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).
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