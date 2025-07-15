Как кипяток на коленях пассажирки United Airlines привёл к судебному иску на 75 тысяч долларов

Авиакомпания под угрозой из-за инцидента с кипятком: пассажирка требует компенсацию

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка авиакомпании United Airlines Анджела Макконнелл столкнулась с серьёзными последствиями после инцидента на борту самолёта. В июле 2023 года во время рейса из Йоханнесбурга в Ньюарк бортпроводник случайно пролил на её колени чашку с кипятком, что привело к ожогам второй степени.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон самолёта

Женщина описала свою боль как невыносимую и отметила, что экипаж не оказал ей должной помощи. Вместо того чтобы вызвать врача, они лишь предоставили ей пакет со льдом, что, по её словам, не помогло облегчить страдания, а только усилило их. Лишь спустя несколько часов ей принесли марлевую повязку, но полноценная медицинская помощь была оказана только после прибытия в родной город.

Сейчас Анджела продолжает лечение в специализированном центре и решила подать в суд на авиакомпанию, требуя компенсацию в размере 75 тысяч долларов за моральный ущерб. Она надеется, что её история привлечёт внимание к вопросам безопасности и заботы о пассажирах на борту. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

Уточнения

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

