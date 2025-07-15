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След иглы на плече: что произошло с туристкой в ночном клубе Малаги?

Кошмар в ночном клубе: что произошло с молодой женщиной в Малаге?
0:56
Туризм

В Малаге (Испания) произошёл неприятный инцидент с туристкой, о котором стало известно благодаря сообщению издания SUR. 28 июня в одном из ночных клубов на популярном курорте молодая женщина стала жертвой домогательств.

Малага
Фото: flickr.com by gastromartini, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Малага

После вечеринки она обратилась в полицию с жалобой на приставания, а также выразила опасения, что могла стать жертвой укола, так как почувствовала себя плохо. В ходе медицинского осмотра врачи обнаружили на её плече след от иглы, что подтвердило её опасения. В настоящее время специалисты проводят токсикологическую экспертизу, чтобы выяснить, что именно произошло.

Пока не сообщается, удалось ли правоохранительным органам задержать подозреваемых в этом инциденте. Ситуация вызывает серьёзные опасения и подчёркивает важность безопасности туристов в ночных заведениях.

Уточнения

Ма́лага (также Мала́га, исп. Málaga [ˈmalaɣa]) — город и порт на юге Испании, в Андалусии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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