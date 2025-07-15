Без 'Гиннесса' не покинете Ирландию: 5 секретов хорошего паба

Правила поведения в ирландских пабах: что учесть, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли считать поездку в Ирландию завершённой, если вы не выпили свежего "Гиннесса" в местном пабе? Эти уютные заведения — не просто место для пинты, а настоящий культурный институт. Здесь случаются знакомства, собираются компании после работы и празднуются важные события. И хотя атмосфера кажется лёгкой, она основана на неписаных, но важных правилах.

Фото: commons.wikimedia.org by abruellmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пивной кран

Раунды — не только про выпивку

"Круговая" система — краеугольный камень общения в пабе. Получили угощение — ждите своей очереди угостить других. Отказаться в последний момент — почти табу.

Даже если вы не пьёте алкоголь, можно заказывать безалкогольное, главное — участвовать. И не забывайте: щедрый жест вроде чипсов на всех не останется незамеченным.

Как правильно заказать в пабе

Очередей у барной стойки не будет. Просто дождитесь своей очереди — без криков и размахивания купюрами.

"Бармены — это привратники на пути к жидкому счастью", — гласит надпись в Brannigan's.

Запомните: стойка — не место для посиделок. Сделали заказ — отойдите.

Музыка, разговоры и атмосфера

Живая музыка — обычное дело. Аплодируйте, пойте, но уважайте тех, кто выступает. И не занимайте весь стол на шестерых, если вы вдвоём.

Свободное место? Спросите, прежде чем сесть. Подставки на бокалах — знак, что стол занят.

Чаевые и стиль одежды

В пабах чаевые не обязательны, но приветствуются. Округлите счёт или оставьте немного сдачи. А вот дресс-код — понятие условное: главное — быть собой.

Когда вечер подходит к концу

Мигающий свет и звон колокольчика — знак, что пора делать последний заказ. Но иногда вас могут пригласить остаться на "лок-ин" — закрытую вечеринку для своих.

Паб закрыт официально, но веселье продолжается за закрытыми дверями.

Уточнения

Паб (англ. Pub - сокращённо от Public house, буквально "публичный дом" в значении общественного места сбора населения; ирл. tábhairne, "таверна") — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.

