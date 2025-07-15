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Как просто уснуть в самолете: новый метод, который спасет вас от бессонницы

Идеальные условия для сна: как метод альфа-моста работает во время полета
1:37
Туризм

Если вы не в погоне за рабочими дедлайнами и не пересматриваете сериалы, скорее всего, вы, как и большинство пассажиров, просто хотите поспать в самолёте. В условиях ограниченного пространства и постоянных звуков это может быть непросто — особенно на ночных рейсах.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Как уснуть в самолёте за пару минут?

Бронировать место у окна — разумный шаг: можно опереться на стену и никто не будет будить вас по пути в туалет. Но даже это не всегда помогает расслабиться. К счастью, у тревелеров появился новый лайфхак, который помогает заснуть даже в воздухе — метод альфа-моста.

Методику популяризировала специалист по ментальному благополучию Эрика Тербланш из ЮАР.

Как работает метод альфа-моста?

  • Сядьте или лягте как можно удобнее.
  • Закройте глаза и медленно сосчитайте до 30.
  • Приоткройте глаза буквально на секунду — считайте до пяти.
  • Повторите цикл.
  • Затем переключите внимание на дыхание через нос.

"Большинство людей засыпают уже после первого повторения", — утверждает Эрика.

Эффект достигается благодаря активации альфа-ритмов мозга — они возникают как раз перед тем, как мы погружаемся в сон. Эта техника проста, занимает всего пару минут и не требует ни таблеток, ни специальных условий.

В полёте, где вам мешают бортовое освещение, шум двигателей и плач младенцев, такой метод может стать настоящим спасением. И, в отличие от снотворных, он абсолютно безопасен.

Уточнения

Альфа-ритм (α-ритм) — ритм головного мозга в полосе частот от 8 до 14 Гц, средняя амплитуда 30—70 мкВ, могут однако наблюдаться высоко- и низкоамплитудные α-волны. Наибольшую амплитуду α-ритм имеет в состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемнённом помещении. Блокируется или ослабляется при повышении внимания (в особенности зрительного) или мыслительной активности.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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