Как просто уснуть в самолете: новый метод, который спасет вас от бессонницы

Идеальные условия для сна: как метод альфа-моста работает во время полета

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы не в погоне за рабочими дедлайнами и не пересматриваете сериалы, скорее всего, вы, как и большинство пассажиров, просто хотите поспать в самолёте. В условиях ограниченного пространства и постоянных звуков это может быть непросто — особенно на ночных рейсах.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Как уснуть в самолёте за пару минут?

Бронировать место у окна — разумный шаг: можно опереться на стену и никто не будет будить вас по пути в туалет. Но даже это не всегда помогает расслабиться. К счастью, у тревелеров появился новый лайфхак, который помогает заснуть даже в воздухе — метод альфа-моста.

Методику популяризировала специалист по ментальному благополучию Эрика Тербланш из ЮАР.

Как работает метод альфа-моста?

Сядьте или лягте как можно удобнее.

Закройте глаза и медленно сосчитайте до 30.

Приоткройте глаза буквально на секунду — считайте до пяти.

Повторите цикл.

Затем переключите внимание на дыхание через нос.

"Большинство людей засыпают уже после первого повторения", — утверждает Эрика.

Эффект достигается благодаря активации альфа-ритмов мозга — они возникают как раз перед тем, как мы погружаемся в сон. Эта техника проста, занимает всего пару минут и не требует ни таблеток, ни специальных условий.

В полёте, где вам мешают бортовое освещение, шум двигателей и плач младенцев, такой метод может стать настоящим спасением. И, в отличие от снотворных, он абсолютно безопасен.

Уточнения

Альфа-ритм (α-ритм) — ритм головного мозга в полосе частот от 8 до 14 Гц, средняя амплитуда 30—70 мкВ, могут однако наблюдаться высоко- и низкоамплитудные α-волны. Наибольшую амплитуду α-ритм имеет в состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемнённом помещении. Блокируется или ослабляется при повышении внимания (в особенности зрительного) или мыслительной активности.

