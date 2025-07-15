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Саудовская Аравия запускает свой круизный лайнер: что скрывает Aroya на борту?

Круиз, который всё меняет: как Саудовская Аравия покоряет Средиземное море
Туризм

С палубы для взрослых открывается кобальтовая гладь Эгейского моря, а где-то внизу — почти незаметный, но мощный символ перемен. Саудовская Аравия отправила свой первый круизный лайнер Aroya в путешествие по Средиземному морю — и это больше, чем просто маршрут.

круиз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
круиз

До недавнего времени корабль ходил по Красному морю, предлагая короткие рейсы из Джидды. Теперь — новый уровень: из Стамбула лайнер направляется в Афины, Миконос и Крит. Это маршрут для искушённых путешественников: с шенгенской визой и тягой к новым форматам.

На борту — всё продумано до деталей. Просторные палубы, бассейны с музыкой в стиле арабский фьюжн, традиционные буркини и бикини по соседству, снежная пещера, VR-залы, капсульный ресторан Space Diner, театр на 996 мест с арабскими шоу.

Aroya строит свою — арабскую — модель отдыха.

"Мы не хотим быть как все. Мы хотим сделать это по-арабски", — говорит председатель правления доктор Йорг Рудольф.

Казино на борту заменили базары с дизайнерскими абайями, вместо мартини — кофе с кардамоном и дымящийся джариш.

Пассажиров пока немного: всего 700 из возможных 3362. Но интерес растёт — особенно к безвизовому маршруту вдоль побережья Турции и в Александрию. Его уже забронировали на 70%.

Для тех, кто опасался строгих правил, всё иначе.

"Здесь гораздо свободнее, чем я ожидала. Музыка, еда, атмосфера — всё это незабываемо", — признаётся 16-летняя Лаура из Австрии.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни. Наиболее популярные направления для парусных круизов — Средиземное море, Карибское море, Балтийское море.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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