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Лесные гиганты планеты: какие страны контролируют 4 миллиарда гектаров зелёного богатства?

Не только Амазонка: где ещё скрываются зелёные гиганты
2:06
Туризм

Почти треть суши на Земле покрыта лесами — это около 4 миллиардов гектаров. Но большая часть этого природного богатства сосредоточена всего в нескольких странах.

Джунгли
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли

Где растут главные леса планеты — список стран-лидеров по площади лесов

  1. На первом месте — Россия, где леса занимают свыше 815 млн гектаров, в основном — бореальная тайга Сибири. Эти массивы поглощают колоссальные объёмы углерода, однако страдают от пожаров, вырубки и последствий таяния вечной мерзлоты.
  2. Бразилия - второй крупнейший лесной гигант: около 497 млн гектаров, в основном в бассейне Амазонки. Это один из важнейших буферов против глобального потепления, но его экосистемы под угрозой.
  3. Канада владеет примерно 347 млн гектаров лесов, преимущественно бореальных. Лесной сектор строго регулируется, а охраняемые территории обширны.
  4. В США - около 310 млн гектаров лесов, включая бореальные, умеренные и даже тропические массивы на Гавайях и Аляске. Управление лесами здесь ведётся как государственными, так и частными структурами.
  5. Китай активно восстанавливает зелёные зоны: площадь лесов выросла до 220 млн гектаров. В стране реализуются масштабные программы по борьбе с опустыниванием.

Среди других крупных хранителей лесов:

  • ДР Конго — 126 млн гектаров влажных тропических лесов бассейна Конго
  • Австралия — 125 млн гектаров от тропиков до эвкалиптовых лесов
  • Индонезия — 92 млн гектаров одних из самых биоразнообразных лесов на Земле
  • Индия и Перу — по 72 млн гектаров, с богатой флорой и фауной

Список составлен на основе отчёта ФАО и спутниковых наблюдений. В него включены все типы лесов — от тропиков до тайги.

Уточнения

Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья. В глобальном масштабе — это часть биосферы, в локальном — это может быть насаждение. Леса занимают около трети площади суши, их площадь на Земле составляет 38 млн км². Из них 264 млн га, или 7 %, посажены человеком.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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