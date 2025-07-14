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Гонконг на вершине: 10 мегаполисов с небоскрёбами выше 150 метров, которые удивят вас

Городской лес из стекла и бетона: именно в этих 10 городах небоскрёбы растут как грибы
3:11
Туризм

От плотной застройки Гонконга до амбициозных проектов Дубая — небоскрёбы стали символом прогресса, технологий и урбанистических амбиций. Но одни города вырываются вперёд, делая ставку на вертикальный рост, и на это есть веские причины.

Гонконг
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Гонконг

По данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), на июль 2025 года в этих 10 мегаполисах больше всего зданий высотой от 150 метров:

1. Гонконг - свыше 550 небоскрёбов. Городу не хватает равнинной земли, а рост населения и бизнеса подталкивает к плотной вертикальной застройке. Панорама представляет собой лес одинаковых жилых башен, среди которых особенно выделяются культовые International Commerce Centre и Башня Банка Китая.

2. Шэньчжэнь - более 380 башен. Мегаполис вырос из рыбацкой деревни за 50 лет и стал символом урбанистического чуда Китая. Знаковые здания вроде Ping An Finance Center делают силуэт города узнаваемым.

3. Нью-Йорк - 320+ зданий. Город, с которого всё начиналось. Здесь небоскрёбы не просто офисы, а целые многофункциональные комплексы, формирующие уникальный ландшафт Манхэттена.

4. Дубай - более 250 зданий. Самый высокий небоскрёб в мире, Бурдж-Халифа, — лишь вершина айсберга. Мегаполис инвестирует в роскошь, туризм и статус на архитектурной карте мира.

5. Гуанчжоу - 220+. Современные башни здесь соседствуют с историческими постройками. Город грамотно вписывает небоскрёбы в деловой и культурный ландшафт.

6. Шанхай - 200+. Особенно впечатляет район Пудун, где возвышаются Шанхайская башня, Jin Mao и другие архитектурные гиганты.

7. Токио - 190+. При строгих нормативах сейсмостойкости это число впечатляет. Застройка сосредоточена в деловых районах, а архитектура — сдержанна и элегантна.

8. Куала-Лумпур - около 180 зданий. Символ города — башни Петронас — давно стали визитной карточкой региона. Новые проекты продолжают развивать высотный стиль с национальным колоритом.

9. Чикаго - 160+. Родина небоскрёбов продолжает внедрять инновации. В городе смешались история, технологии и стиль.

10. Ухань - 150+. Стремительно развивающийся город в центре Китая, который за последние 20 лет превратился в высотный узел, достойный внимания.

По классификации CTBUH, небоскрёбом считается здание от 150 метров. Эти данные регулярно обновляются, особенно на фоне строительного бума в Азии и на Ближнем Востоке.

Уточнения

Урбаниза́ция (от лат. urbanus - городской) — процесс повышения роли городов, городской культуры и "городских отношений" в развитии общества, увеличение численности городского населения по сравнению с сельским и "трансляция" сформировавшихся в городах высших культурных образцов за пределы городов.

Небоскрёб - очень высокое многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей. В русском языке также используется термин "высотное здание" или просто "высотка".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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