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15 миллиардов рублей на глэмпинги: что скрывается за новым туристическим трендом?

Экотуризм по-русски: как 10 тысяч новых мест повлияют на туризм в регионах
2:06
Туризм

В ближайшие три года российские регионы получат 15 миллиардов рублей на строительство модульных средств размещения. Эти компактные гостиничные объекты — глэмпинги и кемпинги — не только дешевле в строительстве, но и позволяют быстро развивать туризм в труднодоступных местах.

Глэмпинг
Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Глэмпинг

«По поручению президента РФ мы создаем модульные средства размещения — они легко вписываются в ландшафт, быстро строятся и минимально влияют на природу», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как сообщает URA.RU с 2020 года в 65 регионах уже построено около 13 тысяч таких объектов, и теперь программа охватит ещё 55 субъектов страны, включая новые территории. Ожидается, что появится свыше 10 тысяч дополнительных мест для туристов.

Почему модульные постройки выгодны? Их можно возвести за 6–18 месяцев, тогда как строительство классических отелей занимает до 7 лет.

Рентабельность глэмпингов — до 30%, а окупаемость — всего 3–7 лет. Это делает их привлекательными для инвесторов и позволяет создать больше точек притяжения для туристов.

«Строительство модульной инфраструктуры решит проблему нехватки гостиниц, особенно в районах с живописной природой, где запрещено капитальное строительство. Такие проекты не вредят экологии, но дают импульс развитию регионов», — подчеркнул председатель комитета МТПП по туризму и гостиничному бизнесу Сергей Абрамов.

Рост популярности экотуризма подтверждает статистика: в 2020 году в России путешествовало 6,7 млн экотуристов, а к августу 2024-го — уже 11,8 млн. Глэмпинги и кемпинги становятся способом сделать такие поездки комфортными и доступными.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Сама концепция данного вида отдыха использовалась в Шотландии ещё в XVI веке, когда при выезде королей, принцев, графов, на природу устанавливались роскошные шатры, наполнявшиеся предметами обихода из дворца. Среди российского дворянства выезды на охоту с повышенным комфортом были известны как "отъезжее поле".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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