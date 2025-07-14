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Приазовье ждет туристов на база отдыха Россия

Новый курорт у Азовского моря: в Приазовье появится база отдыха
3:15
Туризм

На побережье Азовского моря, в одном из живописных уголков Приазовья, начнётся строительство новой базы отдыха под символичным названием "Россия".

Азовское море
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азовское море

Этот объект станет частью крупной инвестиционной программы, утверждённой Инвестиционным комитетом ДНР, в рамках которой были признаны масштабными 12 крупных проектов, включая как туристические, так и жилищные инициативы.

Цель проекта — создать современную и доступную рекреационную зону, которая позволит жителям и гостям республики полноценно отдыхать у моря. Строительство базы отдыха — это не просто архитектурный проект, а вклад в формирование новой экономики региона, основанной на внутреннем туризме и комфорте для жителей.

Инвестиции в развитие региона не ограничиваются только курортной инфраструктурой. Согласно официальным данным, общий объём вложений в жилищное строительство превышает 60 миллиардов рублей. Это позволяет не только создать новые рабочие места, но и значительно улучшить жилищные условия граждан, особенно в тех районах, где ранее не велось активного строительства.

Новые жилые комплексы будут строиться параллельно с развитием туристических объектов — это принцип комплексного подхода, который лежит в основе инвестиционной политики республики.

Инвестиционный комитет ДНР был создан летом 2023 года и с тех пор выполняет ключевую функцию по отбору и сопровождению значимых проектов. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин, что подчеркивает приоритетность инвестиций для региональной власти.

Комитет оценивает инициативы по нескольким критериям: экономическая значимость, социальный эффект, готовность к реализации и долгосрочное влияние на регион. Получив статус "масштабного", проект автоматически получает дополнительные преимущества, в частности — земельные участки под застройку без необходимости проведения торгов. Это ускоряет процессы и делает регион более привлекательным для частных и государственных инвесторов.

Весь процесс от старта до завершения проектов сопровождается Корпорацией развития Донбасса. Эта структура выступает связующим звеном между инвесторами, властями и подрядными организациями, обеспечивая оперативное решение возникающих вопросов, техническую экспертизу и правовое сопровождение.

Наличие такой институции снижает риски для бизнеса и повышает доверие к инвестиционной среде, особенно на фоне укрепляющейся деловой активности в ДНР.

Строительство базы отдыха "Россия" и других инфраструктурных объектов — это не только привлекательные возможности для инвесторов, но и реальные улучшения в жизни местного населения. Новые места отдыха, комфортное жильё, рабочие места и рост малого бизнеса в сфере сервиса — всё это формирует устойчивую модель социально-экономического роста региона.

Приазовье может превратиться в курортный центр республики, а проекты вроде базы отдыха "Россия" — стать основой для туризма нового уровня.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Пуши́лин (род. 9 мая 1981, Макеевка, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий глава Донецкой Народной Республики с 23 сентября 2023 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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