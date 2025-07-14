Россиянка с детьми поселилась в индийской пещере: какой секрет скрыт в джунглях?

В Индии, в штате Керала, произошёл необычный случай: в отдалённой пещере была обнаружена гражданка России с двумя маленькими дочерями. 40-летняя Нина Кутина, известная также как Мохи, поселилась в уединённом месте, увлёкшись духовными практиками.
По данным полиции, россиянка прибыла в Индию около восьми лет назад по деловой визе и, путешествуя через Гоа, добралась до Гокарны, города, почитаемого как священное место. Там она углубилась в изучение индуизма и религиозных практик.
Вместе со своими дочерьми, одной из которых четыре года, а другой — шесть лет, Нина обосновалась в пещере, расположенной в холмистой местности Раматиртха, окружённой густыми джунглями. Как выяснили правоохранители, семья провела в полном уединении около двух недель. В пещере был установлен идол, что указывает на то, что женщина занималась медитацией.
Обнаружить отшельниц удалось случайно, во время патрулирования территории после оползня. Полицейские обратили внимание на развешанную для просушки одежду у входа в пещеру. Сейчас ведётся расследование, чтобы выяснить, как Нина обеспечивала себя и детей водой и едой в диких условиях.
Семья была временно размещена в ашраме. Местные власти уже проинформировали российское посольство о произошедшем, и в ближайшее время планируется депортация россиянки и её дочерей на родину. Об этом сообщает "Турдом".
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.
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