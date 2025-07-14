Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рита Дакота прекратила общение с Владом Соколовским: главная причина
Анна Заворотнюк объяснила, почему скрывает лицо сына смайликами в соцсетях
Югра вышла в лидеры по срокам накопления на первый взнос по ипотеке
Электромобили станут дешевле: ZF запускает eRE в 2026 году
Спасай себя: в Сети раздают советы жалующейся на мужа-алкоголика Лере Кудрявцевой
Инженер из Австрии разработала бумажную замену пластиковым корпусам электроники
Отжимания на стуле, ящике и коленях: три варианта для начинающих
Шоколадный фондан готовится за 7 минут и не требует миксера
Фолиевая кислота и цинк делают клубнику полезной, но не самой эффективной

15 минут до вылета: как блогеры столкнулись с реальностью нового тренда — теории аэропорта

Сколько нужно времени для прибытия в аэропорт: разоблачаем теорию аэропорта
1:39
Туризм

Социальные сети полны сомнительных советов, и новый тренд под названием "теория аэропорта" — яркое тому подтверждение. Эта вирусная идея предлагает туристам пренебрегать общепринятыми рекомендациями и прибывать в аэропорт всего за 15—20 минут до вылета, если у них есть только ручная кладь и онлайн-регистрация. Однако, как показывает практика, следование этой "теории" чревато опозданием на рейс.

Самолёты в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Banbam1029, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самолёты в аэропорту

Несколько блогеров уже поделились своим печальным опытом. Тиффани, известная в TikTok как @momlifewithtiff, засняла на видео, как они с мужем едва успели на самолёт, участвуя в этом челлендже. Им пришлось умолять людей пропустить их вперёд в очереди, и в итоге они заскочили на борт в самый последний момент. Другой блогерше, Дженни (@jenny_kurtzz), повезло меньше — она прибыла к выходу на посадку и обнаружила, что её рейс уже улетел.

Эксперты также предостерегают от следования этой "теории", подчёркивая, что это верный способ пропустить свой рейс. Пользователи Сети иронизируют над теми, кто попался на эту уловку, а более здравомыслящие комментаторы напоминают, что "теория аэропорта" — это миф, и в большинстве случаев она приведет к опозданию.

Особенно актуально это для российских аэропортов, где очереди на досмотре могут быть очень длинными, особенно в пик сезона. Любой, кто хоть раз сталкивался с подобной ситуацией, вряд ли рискнёт следовать сомнительным советам из социальных сетей. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
Садоводство, цветоводство
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду Аудио 
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной
Наука и техника
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Последние материалы
Электромобили станут дешевле: ZF запускает eRE в 2026 году
Спасай себя: в Сети раздают советы жалующейся на мужа-алкоголика Лере Кудрявцевой
Инженер из Австрии разработала бумажную замену пластиковым корпусам электроники
Отжимания на стуле, ящике и коленях: три варианта для начинающих
Шоколадный фондан готовится за 7 минут и не требует миксера
Фолиевая кислота и цинк делают клубнику полезной, но не самой эффективной
На что намекают высокие ставки комбо-вкладов? Краткий анализ
ВС России взяли в плен иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ
Названы преимущества автомобилей ярких цветов — от видимости до маскировки грязи
Сивков заявил, что Европа толкает Украину на противостояние с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.