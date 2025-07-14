15 минут до вылета: как блогеры столкнулись с реальностью нового тренда — теории аэропорта

Сколько нужно времени для прибытия в аэропорт: разоблачаем теорию аэропорта

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Социальные сети полны сомнительных советов, и новый тренд под названием "теория аэропорта" — яркое тому подтверждение. Эта вирусная идея предлагает туристам пренебрегать общепринятыми рекомендациями и прибывать в аэропорт всего за 15—20 минут до вылета, если у них есть только ручная кладь и онлайн-регистрация. Однако, как показывает практика, следование этой "теории" чревато опозданием на рейс.

Фото: commons.wikimedia.org by Banbam1029, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самолёты в аэропорту

Несколько блогеров уже поделились своим печальным опытом. Тиффани, известная в TikTok как @momlifewithtiff, засняла на видео, как они с мужем едва успели на самолёт, участвуя в этом челлендже. Им пришлось умолять людей пропустить их вперёд в очереди, и в итоге они заскочили на борт в самый последний момент. Другой блогерше, Дженни (@jenny_kurtzz), повезло меньше — она прибыла к выходу на посадку и обнаружила, что её рейс уже улетел.

Эксперты также предостерегают от следования этой "теории", подчёркивая, что это верный способ пропустить свой рейс. Пользователи Сети иронизируют над теми, кто попался на эту уловку, а более здравомыслящие комментаторы напоминают, что "теория аэропорта" — это миф, и в большинстве случаев она приведет к опозданию.

Особенно актуально это для российских аэропортов, где очереди на досмотре могут быть очень длинными, особенно в пик сезона. Любой, кто хоть раз сталкивался с подобной ситуацией, вряд ли рискнёт следовать сомнительным советам из социальных сетей. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

