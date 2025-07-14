Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить нежный пломбир в домашних условиях
Что-то я газанула прилично: Лера Кудрявцева пожалела о скандальном признании про мужа
Интерактивные игрушки и котобалкон: как развлечь кошку в одиночестве
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Агрономы советуют использовать ёмкости с водой для охлаждения воздуха в теплице
Как искусственное освещение в темноте меняет гормоны и биоритмы
Вот три курорта на юге России, где можно найти самые доступные цены на аренду жилья
Верховный суд РФ признал: движение по обочине не даёт приоритета
Увеличение губ: как часто можно делать инъекции и не навредить

Бергхайм: как этот французский город завоевал сердца туристов и стал 'Любимой деревней'

Тайны винного рая Эльзаса: что нужно знать о Бергхайме
2:11
Туризм

В самом сердце Эльзаса, среди виноградников и на знаменитом винном маршруте, спрятался Бергхайм — городок, где история звучит в каждой булыжной улочке. Это не просто живописное место, а настоящий портал в прошлое, где фахверковые дома сияют всеми цветами радуги, а мощные стены хранят вековые тайны.

Вино Эльзаса
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вино Эльзаса

Любимая деревня Франции

В 2022 году Бергхайм получил звание "Любимой деревни французов". Признание стало заслуженной наградой за бережное отношение жителей к своему наследию. Именно здесь сохранились почти нетронутыми стены XIV века, обнимающие город двойным кольцом — редкость даже для Эльзаса.

Уникальная атмосфера

Прогулка через Высокие ворота (Обертор) — это как шагнуть в другую эпоху. Бергхайм сохранил душу средневековья, не утратив при этом уюта. Цветные фахверки, цветущая герань и живые площади создают тёплую, домашнюю атмосферу — без ощущения туристического шаблона.

Вино и ведьмы

Бергхайм — родина благородного Гевюрцтраминера. Винодельни открыты для гостей: дегустации, беседы, ароматы — здесь вино делают с душой. А в "Доме ведьм" рассказывают другую, мрачную страницу истории. В XVI-XVII веках здесь проходили настоящие охоты на ведьм — десятки женщин стали жертвами суеверий.

Тропа вкуса и знаний

Около деревни проложена винная тропа длиной 4 км. Прогулка среди виноградников сопровождается табличками, рассказывающими о сортах, почвах и секретах виноградарства. Это прогулка для чувств — глаз, вкуса и памяти.

Идеальная база для исследований

Бергхайм удачно расположен между Рибовилле и Кольмаром. Отсюда легко добраться до Верхнего Кенигсбурга или до живописных деревень, как Риквир и Эгисхайм. А любителям природы доступны маршруты через Вогезы — пешие, велосипедные и просто панорамные.

Уточнения

Эльза́с (фр. Alsace МФА: , нем. Elsass МФА: , ранее Elsaß) — европейское территориальное образование и историческая область на востоке современной Франции. Граничит с Германией и Швейцарией. Входит в состав административного региона Гранд-Эст. Крупнейший город Эльзаса — Страсбург.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
Садоводство, цветоводство
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду Аудио 
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду
Еда и рецепты
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду Аудио 
Биологи назвали 10 самых необычных животных, обитающих на дне океана
Домашние животные
Биологи назвали 10 самых необычных животных, обитающих на дне океана Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Последние материалы
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Агрономы советуют использовать ёмкости с водой для охлаждения воздуха в теплице
Как искусственное освещение в темноте меняет гормоны и биоритмы
Вот три курорта на юге России, где можно найти самые доступные цены на аренду жилья
Верховный суд РФ признал: движение по обочине не даёт приоритета
Увеличение губ: как часто можно делать инъекции и не навредить
Нежный цвет icy blue — альтернатива белому и пастели летом
Курс биткойна превысил 121 тысячу долларов и обновил исторический максимум
Японцы нашли применение бабушкам: запущен сервис аренды старушек на дом
Аналитика покупательского интереса: какие города лидируют по предложению квартир в новостройках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.