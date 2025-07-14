Бергхайм: как этот французский город завоевал сердца туристов и стал 'Любимой деревней'

Тайны винного рая Эльзаса: что нужно знать о Бергхайме

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Эльзаса, среди виноградников и на знаменитом винном маршруте, спрятался Бергхайм — городок, где история звучит в каждой булыжной улочке. Это не просто живописное место, а настоящий портал в прошлое, где фахверковые дома сияют всеми цветами радуги, а мощные стены хранят вековые тайны.

Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вино Эльзаса

Любимая деревня Франции

В 2022 году Бергхайм получил звание "Любимой деревни французов". Признание стало заслуженной наградой за бережное отношение жителей к своему наследию. Именно здесь сохранились почти нетронутыми стены XIV века, обнимающие город двойным кольцом — редкость даже для Эльзаса.

Уникальная атмосфера

Прогулка через Высокие ворота (Обертор) — это как шагнуть в другую эпоху. Бергхайм сохранил душу средневековья, не утратив при этом уюта. Цветные фахверки, цветущая герань и живые площади создают тёплую, домашнюю атмосферу — без ощущения туристического шаблона.

Вино и ведьмы

Бергхайм — родина благородного Гевюрцтраминера. Винодельни открыты для гостей: дегустации, беседы, ароматы — здесь вино делают с душой. А в "Доме ведьм" рассказывают другую, мрачную страницу истории. В XVI-XVII веках здесь проходили настоящие охоты на ведьм — десятки женщин стали жертвами суеверий.

Тропа вкуса и знаний

Около деревни проложена винная тропа длиной 4 км. Прогулка среди виноградников сопровождается табличками, рассказывающими о сортах, почвах и секретах виноградарства. Это прогулка для чувств — глаз, вкуса и памяти.

Идеальная база для исследований

Бергхайм удачно расположен между Рибовилле и Кольмаром. Отсюда легко добраться до Верхнего Кенигсбурга или до живописных деревень, как Риквир и Эгисхайм. А любителям природы доступны маршруты через Вогезы — пешие, велосипедные и просто панорамные.

Уточнения

Эльза́с (фр. Alsace МФА: , нем. Elsass МФА: , ранее Elsaß) — европейское территориальное образование и историческая область на востоке современной Франции. Граничит с Германией и Швейцарией. Входит в состав административного региона Гранд-Эст. Крупнейший город Эльзаса — Страсбург.

