Эгез: средневековая крепость, где время остановилось — откройте секреты деревни

Природный терруар Эгеза: куда отправиться на активный отдых в регионе

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

На самом юге Франции, в департаменте Гар, есть место, где каждый камень дышит историей. Эгез — не просто живописная деревушка на вершине скалы. Это каменная крепость с тысячелетним прошлым, возвышающаяся над бирюзовыми водами Ардеша. Здесь время будто остановилось, чтобы вы могли его прочувствовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubussonais, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эгез, Франция

Средневековый страж Прованса

Эгез — это не только "одна из самых красивых деревень Франции", но и живое свидетельство средневековья. Замок с цитаделью, саррацинские башни и старинные укрепления хранят память о борьбе, стратегических сражениях и жизни на границе.

Главные достопримечательности:

Подземелье XII века с панорамным видом;

Саррацинская башня и стены XI-XIV веков;

Церковь Сен-Рош с романским порталом.

Архитектура, влюбляющая с первого взгляда

Гулять по Эгезу — как листать живую книгу: узкие улочки, светлый камень, черепичные крыши. Атмосфера провансальской старины — не наигранная, а настоящая. Особое внимание стоит уделить:

площади Ле-Же-де-Пальм — оживлённому сердцу деревни;

арочному проходу Комб-о-Берд — живописному уголку с видом на местную архитектуру.

Природа, которой хочется дышать

Скала, на которой построен Эгез, — природный балкон над величественными ущельями Ардеш. С высоты открываются захватывающие дух панорамы: излучины реки, галечные пляжи, известняковые обрывы.

Окрестности внесены в список Natura 2000: здесь обитает орёл Бонелли, гриф-перкоптер, сапсан. Пешие прогулки и наблюдение за птицами — лишь часть возможных удовольствий.

Винный терруар и активный отдых

Регион Кот-дю-Рон славится своими винами — и в Эгезе вы можете попробовать их прямо на винодельне. А для любителей приключений — сплавы на каяках, рыбалка и купание в Ардеше. Ущелье тянется на 30 км и начинается буквально у порога деревни.

История, от которой не оторваться

С XI века деревня была важной стратегической точкой. Сюда тянулись купцы, рыцари и духовенство. В XX веке архиепископ Руана, уроженец Эгеза, спас деревню от забвения, восстановив церковь и другие здания.

Приезжать — обязательно

Весна и осень — идеальное время, чтобы насладиться уединением и природой. Летом же Эгез оживает: вечерние рынки, фестивали и настоящая деревенская жизнь. Варианты жилья на любой вкус — от кемпингов до уютных гестхаусов.

Уточнения

Эгезе́ (фр. Éghezée,) — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Намюр, округ Намюр. Принадлежит Французскому языковому сообществу Бельгии.

