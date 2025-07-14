Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сидни Суини запускает бренд нижнего белья при поддержке Джеффа Безоса: подробности
Учёные раскрыли, как пластиковая упаковка инфецирует еду микропластиком
Что не стоит сажать рядом с розами
Рецепт восточной халвы из манной крупы: простые шаги к идеальному десерту
Таяние льда или рост солёности: что происходит в Южном океане
Погребняк рассказала, что выбросила айпады сыновей за непослушание
Мюсли не подходят для завтрака — вредят энергии
Сними напряжение с ног за 5 минут: 3 упражнения на растяжку, которые понравятся вашим ноющим ногам
Менструальный цикл и состояние кожи: что надо знать с каждой неделей

Кюремон: деревня с тремя замками и загадочной атмосферой — откройте для себя её секреты

Три замка, один холм и столько тайн: как Франция прячет свои самые красивые сказки — и это одна из них
2:48
Туризм

Знаешь ли ты деревню, где не один, а сразу три замка вглядываются в долины с высоты холма? Кюремон в Коррезе — это место, где время решило не идти дальше. Здесь каждый уголок будто вырезан из красного песчаника, а улицы, словно застывшие калады, ведут не в будущее, а в глубокое прошлое.

Кюремон, Франция
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Кюремон, Франция

Живой средневековый театр

С первого взгляда Кюремон покоряет: охристые дома, остроконечные окна, гербы на фасадах. Тишина, прерываемая лишь шорохом шагов по булыжной мостовой, усиливает эффект погружения в эпоху, когда деревня была настоящей крепостью.

Деревня, которая вдохновляет

Во время Второй мировой войны именно здесь нашла убежище знаменитая французская писательница. Она поселилась в замке Сен-Илер, и именно атмосфера Кюремона стала для неё источником вдохновения. Её пребывание стало литературной вехой в судьбе деревни.

Уникальность "деревни трех”

Три замка — три истории, три голоса прошлого. Сен-Илер — строгий и мощный, Плас — более утончённый, Ла Йоханни — скрытный, но не менее величественный. Именно они делают Кюремон уникальным в масштабах всей Франции.

"Церковь, три замка, три фонтана" — число три не случайно.

Оно словно обрамляет самобытность Кюремона.
Романская церковь Сен-Бартелеми-дю-Бург, три старинных фонтана и тишина холмов — здесь всё пронизано гармонией и символикой.

Архитектура, впитавшая солнце

Красный песчаник придаёт Кюремону особую палитру. Под солнечными лучами он играет разными оттенками, подчёркивая детали зданий. Даже простые дома здесь выглядят как произведения искусства — с бойницами, арочными окнами и резными дверями.

Прогулки, которые дышат историей

Пройдись по Галле XIX века, где когда-то кипела торговля, или по мощёным улочкам между дворянскими особняками. Лучше всего — просто немного заблудиться, ведь именно так ты найдёшь укромные уголки, которые не показывают на открытках.

Природа и тишина

С холма открываются захватывающие панорамы: одна долина сменяет другую, зелень лесов и садов сменяется лугами. Весной здесь благоухает, осенью сверкает золотом, а зимой — застынет в таинственной тишине.

Когда ехать и как готовиться

Лучшее время — весна и осень. Летом — больше людей, но и экскурсии активнее. Обязательно надень удобную обувь: деревня на склоне, и подъемы — часть маршрута. Машины внутрь не пускают, поэтому наслаждайся неспешной прогулкой.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
Садоводство, цветоводство
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду Аудио 
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Еда и рецепты
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму Аудио 
Что делать при встрече с диким кабаном: рекомендации по безопасности
Домашние животные
Что делать при встрече с диким кабаном: рекомендации по безопасности Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Робот провёл операцию без врачей: шок от того, что произошло дальше
Робот провёл операцию без врачей: шок от того, что произошло дальше
Последние материалы
Что не стоит сажать рядом с розами
Три замка, один холм и столько тайн: как Франция прячет свои самые красивые сказки — и это одна из них
Рецепт восточной халвы из манной крупы: простые шаги к идеальному десерту
Таяние льда или рост солёности: что происходит в Южном океане
Погребняк рассказала, что выбросила айпады сыновей за непослушание
Мюсли не подходят для завтрака — вредят энергии
Сними напряжение с ног за 5 минут: 3 упражнения на растяжку, которые понравятся вашим ноющим ногам
Менструальный цикл и состояние кожи: что надо знать с каждой неделей
43% россиян предпочитают покупку готового дома вместо строительства — опрос РОКВУЛ
Исследования показали, что бодибилдинг снижает систолическое давление на 3–8 мм рт. ст.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.