Кюремон: деревня с тремя замками и загадочной атмосферой — откройте для себя её секреты

Три замка, один холм и столько тайн: как Франция прячет свои самые красивые сказки — и это одна из них

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаешь ли ты деревню, где не один, а сразу три замка вглядываются в долины с высоты холма? Кюремон в Коррезе — это место, где время решило не идти дальше. Здесь каждый уголок будто вырезан из красного песчаника, а улицы, словно застывшие калады, ведут не в будущее, а в глубокое прошлое.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Кюремон, Франция

Живой средневековый театр

С первого взгляда Кюремон покоряет: охристые дома, остроконечные окна, гербы на фасадах. Тишина, прерываемая лишь шорохом шагов по булыжной мостовой, усиливает эффект погружения в эпоху, когда деревня была настоящей крепостью.

Деревня, которая вдохновляет

Во время Второй мировой войны именно здесь нашла убежище знаменитая французская писательница. Она поселилась в замке Сен-Илер, и именно атмосфера Кюремона стала для неё источником вдохновения. Её пребывание стало литературной вехой в судьбе деревни.

Уникальность "деревни трех”

Три замка — три истории, три голоса прошлого. Сен-Илер — строгий и мощный, Плас — более утончённый, Ла Йоханни — скрытный, но не менее величественный. Именно они делают Кюремон уникальным в масштабах всей Франции.

"Церковь, три замка, три фонтана" — число три не случайно.

Оно словно обрамляет самобытность Кюремона.

Романская церковь Сен-Бартелеми-дю-Бург, три старинных фонтана и тишина холмов — здесь всё пронизано гармонией и символикой.

Архитектура, впитавшая солнце

Красный песчаник придаёт Кюремону особую палитру. Под солнечными лучами он играет разными оттенками, подчёркивая детали зданий. Даже простые дома здесь выглядят как произведения искусства — с бойницами, арочными окнами и резными дверями.

Прогулки, которые дышат историей

Пройдись по Галле XIX века, где когда-то кипела торговля, или по мощёным улочкам между дворянскими особняками. Лучше всего — просто немного заблудиться, ведь именно так ты найдёшь укромные уголки, которые не показывают на открытках.

Природа и тишина

С холма открываются захватывающие панорамы: одна долина сменяет другую, зелень лесов и садов сменяется лугами. Весной здесь благоухает, осенью сверкает золотом, а зимой — застынет в таинственной тишине.

Когда ехать и как готовиться

Лучшее время — весна и осень. Летом — больше людей, но и экскурсии активнее. Обязательно надень удобную обувь: деревня на склоне, и подъемы — часть маршрута. Машины внутрь не пускают, поэтому наслаждайся неспешной прогулкой.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж.

