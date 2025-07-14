Бельвес: в каждом камне - история, тайны подземелий и гастрономические откровения!

Бельвес: история, тайны и гастрономия - откройте Средневековый ювелирный камень

2:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ты когда-нибудь гулял по деревне, где каждый камень шепчет историю? Добро пожаловать в Бельвес — сердце Черного Перигора и живой учебник средневековья. Здесь, среди семи шпилей и лабиринтов мощеных улочек, оживает прошлое.

Фото: web.archive.org by trolvag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деревня Бельвес, Франция

Путешествие сквозь века

История Бельвеса уходит корнями в III век до н. э., когда кельтские белловахи впервые облюбовали эти земли. Римляне тоже оценили стратегическую точку, построив здесь укрепление. Но именно в Средние века деревня обрела свою душу: бастида с башнями, стенами и неприступным характером, выковавшимся в пламени Столетней войны.

Влияние папы и расцвет

XIV век — золотой век Бельвеса. Архиепископ Бордо, ставший папой Климентом V, вложил в родной регион не только сердце, но и средства. Деревня расцвела, украсилась шпилями и изысканными фасадами. Сегодня это всё ещё читается в камне, словно письмо, отправленное сквозь столетия.

"Город под городом": тайна подземелий

Под главной площадью скрыт другой мир. Пещерные жилища, высеченные в известняке, служили приютом для бедняков с XII до XVIII века. Здесь пахнет сажей, стены — в копоти, а ниши до сих пор хранят дыхание прошлых веков. Контраст с роскошными резиденциями наверху поражает.

"Это яркое свидетельство незащищенности и изобретательности самых скромных жителей".

Архитектура, в которую влюбляешься

Обязательно загляни в церковь Нотр-Дам-де-л'Ассомпшн, башню Филоль и средневековую колокольню. А чтобы почувствовать деревню по-настоящему — просто потеряйся в переулках. Узкие "каррейрус", обрамлённые домами с лозовыми крышами, хранят дух другой эпохи.

Замок с захватывающим видом

Замок Бельвес, построенный в XVI веке, — это не только история, но и самая лучшая смотровая площадка. Панорама долины Науз отсюда завораживает особенно на рассвете и закате. Именно здесь "прекрасный вид" — не просто слова, а состояние души.

Жизнь кипит под галереей

На площади де ла Галле, под крышей XV века, до сих пор шумит рынок. Местные фуа-гра, трюфели, козий сыр, грецкие орехи и белые грибы — гастрономическое откровение. Субботние утренние торги — это спектакль, который невозможно забыть.

Вкус Перигор-Нуар

Кухня Перигор щедра, как его история. Осенью — царствуют трюфели и белые грибы. Круглый год — фуа-гра, утиная грудка, картофель по-сарладски, омлеты и десерты с орехами и клубникой. Каждое блюдо здесь — маленькая легенда.

Уточнения

Бельве́с (фр. Belvès) — коммуна на юго-западе Франции в департаменте Дордонь административного региона Аквитания. Коммуна является центром одноимённого кантона. Поселение включено в список "Самые красивые деревни Франции".

