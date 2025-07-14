Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мульчирование вместо рыхления рекомендовано для грядок с огурцами
Летняя мода 2025: топы, блузы и майки как замена футболкам
Автор хита Ах, какая женщина! Татьяна Назарова раскрыла правду о своей пенсии
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Экс-полковник МВД Захарченко оказался в опасности — ФСИН срочно изменила план
Певица Успенская объяснила, почему избегает отношений с иностранцами
Хлоя Лакруа советует подбирать породу собаки под образ жизни владельца
Медик предостерёг автомобилистов от употребления кваса перед дорогой
Каповая пещера: уникальные палеолитические изображения добавлены в список ЮНЕСКО

Китайский турист в России: что его поразило больше всего?

От дружелюбия до цветочных традиций: впечатления китайца о России
1:53
Туризм

В последние годы Россия привлекает всё больше туристов из Китая, очарованных её масштабами, уникальной культурой и богатой историей. Китайские путешественники, прибывая в нашу страну, нередко сталкиваются с неожиданными открытиями, рушащими устоявшиеся стереотипы. Один из таких туристов, недавно посетивший Москву, поделился своими впечатлениями в китайском издании Baijiahao.

Тверская улица
Фото: commons.wikimedia.org by Strelkakb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тверская улица

Его путешествие началось во Владивостоке, откуда он отправился в столицу поездом. Вопреки ожиданиям, он был поражён дружелюбием и гостеприимством россиян. Особенно запомнилась ему случайная попутчица, которая, вместо ожидаемого предложения товаров, пригласила его в своё купе, угостила хлебом и чаем и даже показала фотографию своего кота. Языковой барьер не помешал их общению.

Развеялся и миф о лени русских. В московском метро в час пик он увидел множество спешащих на работу людей, не уступающих по своей активности жителям Китая. Серьёзные лица, решительные взгляды, мужчины с инструментами и женщины на каблуках с портфелями — всё это создавало впечатление подготовки к важному сражению.

Однако не всё в России оказалось понятным. Попытка подстричься в парикмахерской обернулась неудачей — ему отказали в обслуживании из-за отсутствия предварительной записи. Он сравнил это с визитом к врачу, требующим планирования.

Ещё одним культурным шоком стала покупка цветов. Желание приобрести букет из 12 роз вызвало недоумение у продавцов, объяснивших, что в России принято дарить только нечётное количество цветов. Эта традиция, соблюдаемая с такой серьёзностью, показалась ему весьма необычной.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Что делать при встрече с диким кабаном: рекомендации по безопасности
Домашние животные
Что делать при встрече с диким кабаном: рекомендации по безопасности Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду
Еда и рецепты
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Последние материалы
Хлоя Лакруа советует подбирать породу собаки под образ жизни владельца
Медик предостерёг автомобилистов от употребления кваса перед дорогой
Каповая пещера: уникальные палеолитические изображения добавлены в список ЮНЕСКО
Как справиться с сонливостью за рулём и избежать ДТП — советы автомобилистам
MWM: Тайвань испытывает танки Abrams без брони из обедненного урана
От дружелюбия до цветочных традиций: впечатления китайца о России
Упражнения снимают стресс за счёт расслабления мышц и дыхания
Спрос на покупку квартир в Москве вырос из-за акций от застройщиков — ORO
Препарат Rugonersen признан безопасным при лечении синдрома Ангельмана у детей
Россия и Буркина-Фасо запустят новые культурные и образовательные проекты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.