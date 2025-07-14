Китайский турист в России: что его поразило больше всего?

От дружелюбия до цветочных традиций: впечатления китайца о России

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы Россия привлекает всё больше туристов из Китая, очарованных её масштабами, уникальной культурой и богатой историей. Китайские путешественники, прибывая в нашу страну, нередко сталкиваются с неожиданными открытиями, рушащими устоявшиеся стереотипы. Один из таких туристов, недавно посетивший Москву, поделился своими впечатлениями в китайском издании Baijiahao.

Фото: commons.wikimedia.org by Strelkakb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тверская улица

Его путешествие началось во Владивостоке, откуда он отправился в столицу поездом. Вопреки ожиданиям, он был поражён дружелюбием и гостеприимством россиян. Особенно запомнилась ему случайная попутчица, которая, вместо ожидаемого предложения товаров, пригласила его в своё купе, угостила хлебом и чаем и даже показала фотографию своего кота. Языковой барьер не помешал их общению.

Развеялся и миф о лени русских. В московском метро в час пик он увидел множество спешащих на работу людей, не уступающих по своей активности жителям Китая. Серьёзные лица, решительные взгляды, мужчины с инструментами и женщины на каблуках с портфелями — всё это создавало впечатление подготовки к важному сражению.

Однако не всё в России оказалось понятным. Попытка подстричься в парикмахерской обернулась неудачей — ему отказали в обслуживании из-за отсутствия предварительной записи. Он сравнил это с визитом к врачу, требующим планирования.

Ещё одним культурным шоком стала покупка цветов. Желание приобрести букет из 12 роз вызвало недоумение у продавцов, объяснивших, что в России принято дарить только нечётное количество цветов. Эта традиция, соблюдаемая с такой серьёзностью, показалась ему весьма необычной.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

